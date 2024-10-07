"Ливерпуль" обсуждает новый контракт с Куансой

"Ливерпуль" продвигается в переговорах со своим защитником Джареллом Куансой о новом контракте.

За последние 18 лет Куанса проделал путь от игрока академии, вернувшегося после аренды из "Бристоль Сити", до неотъемлемого члена первой команды.



В мае 21-летний защитник был впервые в карьере вызван в сборную Англии, хотя в окончательную заявку "трех львов" на Евро-2024 не попал.



Куанса вышел в стартовом составе "Ливерпуля" на первый матч нового сезона — против "Ипсвича" в августе. Тогда главный тренер "красных" Арне Слот заменил Джарелла уже в перерыве.



И хотя с тех пор Куанса лишь однажды выходил на поле, сыграв против "Вест Хэма" в Кубке Лиги, "Ливерпуль" по-прежнему возлагает большие надежды на Джарелла и отводит тому важную роль в своих планах на будущее.



Как сообщает Daily Mail, к настоящему моменту стороны значительно продвинулись в переговорах о новом контракте, который будет призван отметить прогресс Куансы.



Также "Ливерпуль" хочет продлить сотрудничество с защитником Ибраимой Конате, который является одним из лучших игроков команды Слота в новом сезоне. Эти переговоры пока находятся на предварительной стадии.