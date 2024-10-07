Ван Дейк надеется, что "Ливерпуль" будет претендовать на титул до последнего дня сезона

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк надеется, что его команда будет претендовать на титул Премьер-Лиги до последнего дня сезона.

В минувшую субботу Ван Дейк помог "Ливерпулю" оформить очередной "клин-шит" и одержать победу 0:1 в гостях у "Кристал Пэлас".



Благодаря этой победе "Ливерпуль" уходит на международный перерыв лидером Премьер-Лиги, имея одно очко преимущества над преследующими "Манчестер Сити" и "Арсеналом", и Ван Дейк не хочет, чтобы "красные" сбавляли обороты.



"Мы хотим прибавить, мы хотим сражаться, мы хотим претендовать на титул до последнего дня сезона, побеждать и быть успешными".



"Именно на этом мы и на сосредоточены, у нас нет других ожиданий. Пока что мы набрали много очков, но мы хотим гораздо больше".



"Мы знаем, насколько тяжелым будет календарь матчей после международного перерыва, но почему мы не насладиться этим? Я по-настоящему предвкушаю это и надеюсь, что каждый в "Ливерпуле" — тоже", — сообщил Ван Дейк официальному веб-сайту "Ливерпуля".