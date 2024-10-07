Эванс: "Неопределенность насчет Тен Хага влияет на игроков"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Джонни Эванс признал, что неопределенность с будущим главного тренера Эрика Тен Хага влияет на игроков команды.

Эванс и партнеры выходили на поле "Вилла Парк" в воскресенье, понимая, что этот матч может стать последним для Тен Хага, решение по которому, как ожидается, боссы "Юнайтед" примут в ближайшие дни.



После ничьей 0:0 против "Астон Виллы" 36-летний североирландец рассказал, что думает о неопределенности с будущим Тен Хага.



"Это влияет на игроков. Мы также держим это в уме. Думаю, чем опытнее я становлюсь в своей карьере, тем лучше я настроен на то, чтобы быть готовым и делать все возможность для команды".



"Нам было важно показать дух команды. Каждый сражался изо всех сил. Это приятно видеть".



"Так никогда не бывает, чтобы каждый был доступен на протяжении сезона. Важно, чтобы каждый выходящий на поле игрок был готов", — цитирует Эванса Evening Standard.