"Реал" готов пригласить Трента уже в январе

Трент Александер-Арнольд Испанский "Реал" готов ускорить свои планы по приглашению защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда.



Интерес "Реала" к Александер-Арнольду не является секретом, и изначально гранд Ла Лиги планировал заполучить Трента следующим летом, когда истекает контракт вице-капитана "Ливерпуля".

Однако в минувшую субботу защитник "Реала" Дани Карвахаль порвал крестообразные связки колена в матче против "Вильярреала" и в остатке сезона 2024/25 уже не сыграет.

По информации Marca, теперь "Реал" хочет заполучить Александер-Арнольда в январе. После потери Карвахаля у главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти справа в обороне остался лишь Лукас Васкес.

Если верить другим испанским изданиям, предложение "Реала" по 25-летнему игроку сборной Англии может составить около 10 миллионов фунтов.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Реал

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2024 06:00

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  1. dean-winchester 07.10.2024 06:46 # dean-winchester
    Если верить другим испанским изданиям, предложение "Реала" по 25-летнему игроку сборной Англии может составить около 10 миллионов фунтов.

    Мадридские сyчки. Пусть в жoпу себе запихают эти 10 миллионов

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