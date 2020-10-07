"Реал" готов пригласить Трента уже в январе

Испанский "Реал" готов ускорить свои планы по приглашению защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда.





Интерес "Реала" к Александер-Арнольду не является секретом, и изначально гранд Ла Лиги планировал заполучить Трента следующим летом, когда истекает контракт вице-капитана "Ливерпуля".



Однако в минувшую субботу защитник "Реала" Дани Карвахаль порвал крестообразные связки колена в матче против "Вильярреала" и в остатке сезона 2024/25 уже не сыграет.



По информации Marca, теперь "Реал" хочет заполучить Александер-Арнольда в январе. После потери Карвахаля у главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти справа в обороне остался лишь Лукас Васкес.



Если верить другим испанским изданиям, предложение "Реала" по 25-летнему игроку сборной Англии может составить около 10 миллионов фунтов.