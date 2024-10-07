Джексона могут наказать за удар соперника в лицо

Над нападающим "Челси" Николасом Джексоном нависла угроза дисквалификации за удар соперника в лицо во время матча Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" (1:1).

Во время массовой стычки двух команд во втором тайме воскресного матча Премьер-Лиги Джексон, уже замененный к тому моменту, ударил защитника "Форест" Морато рукой по лицу.



Рефери Грэм Кавана, уладил этот инцидент, показав желтые карточки лишь Марку Кукурелье и Неко Уильямсу, тогда как поступок Джексона остался без наказания.



Как сообщает The Guardian, после анализа отчета Каваны в понедельник FA решит, будет ли выдвигать обвинения в адрес Джексона. Николас может быть подвергнут дисквалификации, как и Кукурелья с Весле Фофана, пропускающие матч против "Ливерпуля" после международного перерыва из-за перебора желтых карточек.



Правда, в данный момент подобный исход выглядит маловероятным. Предполагается, что арбитр VAR видел поступок Джексона и решил не вмешиваться.



Чего "Челси" точно не избежит, так это второго в сезоне штрафа от Ассоциации на 25,000 фунтов — за шесть предупрежденных игроков в одном матче.



