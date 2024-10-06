Постекоглу назвал поражение от "Брайтона" своим худшим в "Тоттенхэме"

Рулевой "Тоттенхэма" Анге Постекоглу назвал поражение 3:2 от "Брайтона" своим худшим за время работы с лондонским клубом.

Выиграв первый тайм выездного матча против "Брайтона" со счетом 0:2, после перерыва "Тоттенхэм" совершенно утратил контроль над игрой и пропустил три гола без ответа.



Больше всего Постекоглу расстраивает не результат, а то, насколько безвольно его команда повела себя во втором тайме. Однако Анге обещает принять меры.



"Это, наверное, самое разочаровывающее поражение за то время, что я здесь нахожусь. Разочаровывающее в том плане, каким образом оно случилось, и мне нужно этим заняться".



"Мы не делали того, что нужно на этом уровне, и это не подлежит обсуждению. Мы просто не сопротивлялись".



"Мы не выигрывали свои единоборства, нам не хватало темпа, мы не исполняли вещей, базовых вещей, которые нужны на этом уровне, и мы поплатились за это".



"Почему так произошло, не имеет значения. Это в любом случае недопустимо".



"Можно понять, что каждый матч не выиграть, но проигрывать матчи можно в разной манере. И это был первый раз, когда мы проиграли матч в такой манере. Как я уже сказал, это недопустимо".



"Есть много вещей, которые я могу с этим сделать. Поэтому я и занимаю эту роль. Если бы я не мог ничего поделать, я бы уступил свое место кому-нибудь другому", — цитирует Постекоглу The Independent.