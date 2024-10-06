Мареска рад, как "Челси" проявляет бойцовский дух

Энцо Мареска Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что был рад тому, как его команда проявила свой бойцовский дух в матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест".

В своем заключительном матче перед международным перерывом "Челси" сыграл с "Форест" вничью 1:1, не сумев реализовать численное преимущество.

Во втором тайме матче на "Стэмфорд Бридж", когда Неко Уильямс вытолкнул Марка Кукурелью за пределы поля, случилась массовая стычка двух команд.

В результате Кукурелья и его партнер по "Челси" Весле Фофана получили по желтой карточке и теперь будут дисквалифицированы на матч против "Ливерпуля", однако Мареска не видит здесь проблемы.

"Думаю, это говорит о том, что вся команда сражается вместе. Я не думаю, что некоторые из них потеряли голову. Думаю, все они были в игре, так что я рад этому".

"Нет, я не вижу у нас проблем с дисциплиной. Наверное, нам нужно прибавить в этом отношении, но в целом мне нравится, то, как они сражаются, как они становятся командой в такого рода вещах. Я не вижу здесь никакой проблемы".

"Теперь у нас международный перерыв, и у нас будет время посмотреть, как мы можем стать более организованными", — цитирует Мареску The Independent.


Метки Мареска, Ноттингем Форест, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2024 22:00

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Последние комментарии:




  1. gucman 06.10.2024 22:37 # gucman
    Надо будет сломать эту лyзepxyйскую шушару в следующем матче

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  2. zhenkas 06.10.2024 22:05 # zhenkas
    больше похоже на "командный ПУК"

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