Мареска рад, как "Челси" проявляет бойцовский дух

Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что был рад тому, как его команда проявила свой бойцовский дух в матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест".

В своем заключительном матче перед международным перерывом "Челси" сыграл с "Форест" вничью 1:1, не сумев реализовать численное преимущество.



Во втором тайме матче на "Стэмфорд Бридж", когда Неко Уильямс вытолкнул Марка Кукурелью за пределы поля, случилась массовая стычка двух команд.



В результате Кукурелья и его партнер по "Челси" Весле Фофана получили по желтой карточке и теперь будут дисквалифицированы на матч против "Ливерпуля", однако Мареска не видит здесь проблемы.



"Думаю, это говорит о том, что вся команда сражается вместе. Я не думаю, что некоторые из них потеряли голову. Думаю, все они были в игре, так что я рад этому".



"Нет, я не вижу у нас проблем с дисциплиной. Наверное, нам нужно прибавить в этом отношении, но в целом мне нравится, то, как они сражаются, как они становятся командой в такого рода вещах. Я не вижу здесь никакой проблемы".



"Теперь у нас международный перерыв, и у нас будет время посмотреть, как мы можем стать более организованными", — цитирует Мареску The Independent.



