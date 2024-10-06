Тен Хаг похвалил "Юнайтед" за игру в обороне против "Виллы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг похвалил свою команду за игру в обороне против "Астон Виллы".

В воскресенье "Юнайтед" сыграл вничью 0:0 на "Вилла Парк". Меньше "красных дьяволов" в этом сезоне Премьер-Лиги забил только находящийся в зоне вылета "Саутгемптон".



Тен Хаг признает проблему с забитыми голами, но предпочитает сосредоточиться на позитивных моментах — вроде игры "Юнайтед" в обороне.



"Мы были очень хорошо организованны, обладая в команде игроками с очень хорошим характером. Стойкими, целеустремленными. Команда продемонстрировали очень хороший дух".



"Мы почти ничего не позволили создать сопернику. Когда вы обороняетесь таким образом, удача может улыбнуться вам, как это было в концовке, когда они имели большой момент на дальней штанге".



"Но то был практически единственный их момент. Мы контролировали игру, владея мячом. Мы создали ряд моментов, хотя их было не так много".



"Это была действительно сбалансированная игра. Мы попали в перекладину, и хороший момент имел Рэши (Маркус Рэшфорд). Но две команды уравновесили друг друга".



"Мы знаем, что нам не хватает голов. С этой точки зрения старт сезона не назовешь хорошим. Определенно нет. Мы должны прибавить. Если вы хотите выигрывать матчи, нужно забивать. Мы должны прибавить в этом отношении".



"Но у нас четыре "клин-шита". Мы можем достойно обороняться как команда. Состав и план "Виллы" были заточены на контратаки, и мы очень хорошо этому противостояли", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.