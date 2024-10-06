"Брайтон" победил "Тоттенхэм", уступая в два мяча
Уступая в два мяча после первого тайма, "Брайтон" нашел в себе силы перевернуть игру и вырвать победу против "Тоттенхэма" со счетом 3:2.
В старте у "чаек" произошло два изменения. Это Йоэл Велтман и Янкуба Минте появились вместо Первиса Эступиньяна и Матса Виффера.
Стартовый состав "шпор" не изменился по сравнению с победой 0:3 над "Манчестер Юнайтед" неделю назад.
Гости начали матч первым номером, тогда как хозяева даже не претендовали на контроль мячом и не прессинговали.
На 22-й минуте мяч оказался в воротах "Брайтона", однако гол Тимо Вернера с рикошетом от голкипера и защитника был отменен из-за офсайда.
Прошла еще минута, и "Тоттенхэм" открыл счет по всем правилам. Доминик Соланке сделал тонкую передачу в штрафную на рывок Бреннана Джонсона, а тот пробил низом в касание — 0:1.
Хозяева активизировались после пропущенного гола. На 32-й минуте Данни Уэлбек был обязан сравнивать счет, но с подступов к вратарской площади пробил мимо после прострела партнера.
Взяв паузу в плане созидания, "шпоры" разразились вторым голом на 37-й минуте. Джеймс Мэддисон получил передачу от Тимо Вернера на границе штрафной, подработал мяч и пробил через руки голкипера — 0:2.
На 40-й минуте Уэлбек упустил еще один момент, пробив головой рядом со штангой.
Тем не менее, в самом начале второго тайма "Брайтон" отыграл один гол. Микки Ван де Вен и Дестини Удоджи не смогли прервать прострел Каору Митомы с левого фланга , в результате чего мяч дошел до Янкубы Минте, который поразил ближний угол ворот — 1:2.
"Чайки" воодушевились, и на 58-й минуте счет стал равным. Получив мяч от Митомы на подступах к штрафной, Жоржиньо Рюттнер рванул внутрь площадки и, не заметив Ван де Вена с Удоджи, пробил — 2:2.
"Тоттенхэм" был подавлен и на 66-й минуте пропустил еще раз. Догоняя уходящий мяч, Рюттнер в падении выполнил подачу от лицевой линии, а Уэлбек головой расстрелял ворота — 3:2.
Гости более-менее пришли в себя на концовку, но лишь Удоджи ударом с границы штрафной потревожил голкипера. Хозяева несколько раз могли убежать в контратаку, но не сложилось.
"Брайтон" совершил впечатляющий "камбэк" в матче, который, казалось, "Тоттенхэм" легко выиграет. Проваливаться подобным образом давно стало дурной привычкой "шпор".
"Брайтон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
06.10.2024 20:30
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Ньюкасл-Брайтон будет бомбовый матч. Но сначала перерыв на вонючие сборные. Вот против чего футболистам нужно бастовать.
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Цукурино освобождено. Охват Селидово с флангов продолжается. Быть добру!
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Бля, е6учий перерыв на сборные. Через 2 недели ФК Ниггерси пожалует на Энфилд.
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Императорам трон
Подзалупалям страпон
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Типичные лузеры.
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Ттх на стиле, на своем стиле!
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вагиф как жизнь?
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петутенхэм в своем стиле)
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обосрали просто петушков)
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Молодцы чайки
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лучшие
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