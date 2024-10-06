"Брайтон" победил "Тоттенхэм", уступая в два мяча

Уступая в два мяча после первого тайма, "Брайтон" нашел в себе силы перевернуть игру и вырвать победу против "Тоттенхэма" со счетом 3:2.

В старте у "чаек" произошло два изменения. Это Йоэл Велтман и Янкуба Минте появились вместо Первиса Эступиньяна и Матса Виффера.



Стартовый состав "шпор" не изменился по сравнению с победой 0:3 над "Манчестер Юнайтед" неделю назад.



Гости начали матч первым номером, тогда как хозяева даже не претендовали на контроль мячом и не прессинговали.



На 22-й минуте мяч оказался в воротах "Брайтона", однако гол Тимо Вернера с рикошетом от голкипера и защитника был отменен из-за офсайда.



Прошла еще минута, и "Тоттенхэм" открыл счет по всем правилам. Доминик Соланке сделал тонкую передачу в штрафную на рывок Бреннана Джонсона, а тот пробил низом в касание — 0:1.



Хозяева активизировались после пропущенного гола. На 32-й минуте Данни Уэлбек был обязан сравнивать счет, но с подступов к вратарской площади пробил мимо после прострела партнера.



Взяв паузу в плане созидания, "шпоры" разразились вторым голом на 37-й минуте. Джеймс Мэддисон получил передачу от Тимо Вернера на границе штрафной, подработал мяч и пробил через руки голкипера — 0:2.



На 40-й минуте Уэлбек упустил еще один момент, пробив головой рядом со штангой.



Тем не менее, в самом начале второго тайма "Брайтон" отыграл один гол. Микки Ван де Вен и Дестини Удоджи не смогли прервать прострел Каору Митомы с левого фланга , в результате чего мяч дошел до Янкубы Минте, который поразил ближний угол ворот — 1:2.



"Чайки" воодушевились, и на 58-й минуте счет стал равным. Получив мяч от Митомы на подступах к штрафной, Жоржиньо Рюттнер рванул внутрь площадки и, не заметив Ван де Вена с Удоджи, пробил — 2:2.



"Тоттенхэм" был подавлен и на 66-й минуте пропустил еще раз. Догоняя уходящий мяч, Рюттнер в падении выполнил подачу от лицевой линии, а Уэлбек головой расстрелял ворота — 3:2.



Гости более-менее пришли в себя на концовку, но лишь Удоджи ударом с границы штрафной потревожил голкипера. Хозяева несколько раз могли убежать в контратаку, но не сложилось.



"Брайтон" совершил впечатляющий "камбэк" в матче, который, казалось, "Тоттенхэм" легко выиграет. Проваливаться подобным образом давно стало дурной привычкой "шпор".



"Брайтон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче