"Брайтон" победил "Тоттенхэм", уступая в два мяча

Данни Уэлбек Уступая в два мяча после первого тайма, "Брайтон" нашел в себе силы перевернуть игру и вырвать победу против "Тоттенхэма" со счетом 3:2.

В старте у "чаек" произошло два изменения. Это Йоэл Велтман и Янкуба Минте появились вместо Первиса Эступиньяна и Матса Виффера.

Стартовый состав "шпор" не изменился по сравнению с победой 0:3 над "Манчестер Юнайтед" неделю назад.

Гости начали матч первым номером, тогда как хозяева даже не претендовали на контроль мячом и не прессинговали.

На 22-й минуте мяч оказался в воротах "Брайтона", однако гол Тимо Вернера с рикошетом от голкипера и защитника был отменен из-за офсайда.

Прошла еще минута, и "Тоттенхэм" открыл счет по всем правилам. Доминик Соланке сделал тонкую передачу в штрафную на рывок Бреннана Джонсона, а тот пробил низом в касание — 0:1.

Хозяева активизировались после пропущенного гола. На 32-й минуте Данни Уэлбек был обязан сравнивать счет, но с подступов к вратарской площади пробил мимо после прострела партнера.

Взяв паузу в плане созидания, "шпоры" разразились вторым голом на 37-й минуте. Джеймс Мэддисон получил передачу от Тимо Вернера на границе штрафной, подработал мяч и пробил через руки голкипера — 0:2.

На 40-й минуте Уэлбек упустил еще один момент, пробив головой рядом со штангой.

Тем не менее, в самом начале второго тайма "Брайтон" отыграл один гол. Микки Ван де Вен и Дестини Удоджи не смогли прервать прострел Каору Митомы с левого фланга , в результате чего мяч дошел до Янкубы Минте, который поразил ближний угол ворот — 1:2.

"Чайки" воодушевились, и на 58-й минуте счет стал равным. Получив мяч от Митомы на подступах к штрафной, Жоржиньо Рюттнер рванул внутрь площадки и, не заметив Ван де Вена с Удоджи, пробил — 2:2.

"Тоттенхэм" был подавлен и на 66-й минуте пропустил еще раз. Догоняя уходящий мяч, Рюттнер в падении выполнил подачу от лицевой линии, а Уэлбек головой расстрелял ворота — 3:2.

Гости более-менее пришли в себя на концовку, но лишь Удоджи ударом с границы штрафной потревожил голкипера. Хозяева несколько раз могли убежать в контратаку, но не сложилось.

"Брайтон" совершил впечатляющий "камбэк" в матче, который, казалось, "Тоттенхэм" легко выиграет. Проваливаться подобным образом давно стало дурной привычкой "шпор".

"Брайтон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2024 20:30

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  1. kellborn 06.10.2024 21:02 # kellborn
    Ньюкасл-Брайтон будет бомбовый матч. Но сначала перерыв на вонючие сборные. Вот против чего футболистам нужно бастовать.

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  2. vesti 06.10.2024 20:57 # vesti
    Цукурино освобождено. Охват Селидово с флангов продолжается. Быть добру!

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  3. dexter 06.10.2024 20:44 # dexter
    Бля, е6учий перерыв на сборные. Через 2 недели ФК Ниггерси пожалует на Энфилд.

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  4. bembo 06.10.2024 20:44 # bembo
    Императорам трон

    Подзалупалям страпон

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  5. brown-ale 06.10.2024 20:43 # brown-ale
    Типичные лузеры.

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  6. bembo 06.10.2024 20:42 # bembo
    Ттх на стиле, на своем стиле!

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  7. gusein-lfc 06.10.2024 20:36 # gusein-lfc
    вагиф как жизнь?

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  8. gucman 06.10.2024 20:36 # gucman
    петутенхэм в своем стиле)

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  9. scauzer11 06.10.2024 20:35 # scauzer11
    обосрали просто петушков)

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  10. chelsea88 06.10.2024 20:32 # chelsea88
    Молодцы чайки

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  11. ars-lover 06.10.2024 20:32 # ars-lover
    лучшие

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