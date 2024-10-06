Кукурелья и Фофана дисквалифицированы на матч с "Ливерпулем"

Защитники "Челси" Марк Кукурелья и Весле Фофана пропустят матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 20 октября из-за дисквалификации.

Кукурелья и Фофана выходили в стартовом составе "Челси" на все семь первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, включая ничью 1:1 против "Ноттингем Форест" в воскресенье.



Как раз против "лесников" Марк и Весле получили по желтой карточке, которая для того и другого стала пятой в этой сезоне. Таким образом, теперь испанец и француз будут дисквалифицированы на ближайший матч "Челси".



Этим ближайшим матчем станет выезд к лидирующему в Премьер-Лиге "Ливерпулю" сразу после международного перерыва.



Вообще, игроки "Челси" получили уже 27 желтых карточек в этом сезоне Премьер-Лиги — больше любой другой команды дивизиона, отмечает Sky Sports.