Кукурелья и Фофана дисквалифицированы на матч с "Ливерпулем"

Весле Фофана и Марк Кукурелья Защитники "Челси" Марк Кукурелья и Весле Фофана пропустят матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 20 октября из-за дисквалификации.

Кукурелья и Фофана выходили в стартовом составе "Челси" на все семь первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, включая ничью 1:1 против "Ноттингем Форест" в воскресенье.

Как раз против "лесников" Марк и Весле получили по желтой карточке, которая для того и другого стала пятой в этой сезоне. Таким образом, теперь испанец и француз будут дисквалифицированы на ближайший матч "Челси".

Этим ближайшим матчем станет выезд к лидирующему в Премьер-Лиге "Ливерпулю" сразу после международного перерыва.

Вообще, игроки "Челси" получили уже 27 желтых карточек в этом сезоне Премьер-Лиги — больше любой другой команды дивизиона, отмечает Sky Sports.


Метки дисквалификации, Кукурелья, Премьер-Лига, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2024 20:00

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  1. lovrentiy 06.10.2024 21:05 # lovrentiy
    Кукурелья докукарекалси.

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  2. gucman 06.10.2024 20:38 # gucman
    Вые6ем лyзepxy

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  3. leysan 06.10.2024 20:02 # leysan
    Карточку Кукурельи нужно оспаривать, вообще ни за что получил

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