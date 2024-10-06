Бербатов: "Каждому на поле должно быть стыдно из-за Эванса"

Джонни Эванс Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов считает, что ветеран Джонни Эванс пристыдил своих партнеров по команде в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

Три пропущенных от "Порту" гола в Лиге Европы посреди недели заставили главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага сменить пару центральных защитников на матч с "Виллой".

Таким образом на "Вилла Парк" Тен Хаг выпустил с первых минут Эванса и Харри Магуайра, который впоследствии получил травму и был заменен в перерыве.

Эванс, для которого это был первый выход в старте в новом сезоне Премьер-Лиги, помог "Юнайтед" добыть ничью 0:0, и Бербатов считает, что партнерам Джонни должно быть стыдно.

"Каждому на поле должно быть стыдно, потому что Эванс — лучший игрок матча в свои 36 лет".

"Критика продолжит расти, потому что "Юнайтед" нужно побеждать, чтобы набирать очки. Они на 14-м месте в таблице, что невероятно".

"Единственный способ исправить это заключается в том, чтобы набирать очки с помощью того футбола, в который они играют в данный момент, а это будет сложно", — сообщил Бербатов в эфире Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Бербатов, Манчестер Юнайтед, Эванс

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2024 19:00

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  1. insomniac 06.10.2024 19:23 # insomniac
    потому что Джонни, хоть и не выдающийся защитник, выдающийся профессионал. он будет играть за свою команду из последних сил. отбывать номер с кислой миной это не про него. просто в Джонии, вотличии от некоторых "игроко" нынешнего МЮ, есть ДНК красного дъявола - победителя

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