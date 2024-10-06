"Челси" не смог дожать "Форест"

Нони Мадуэке "Челси" не смог дожать завершавший матч вдесятером "Ноттингем Форест" и был вынужден довольствоваться ничьей 1:1.

Главный тренер "синих" Энцо Мареска полностью сменил стартовый состав относительно матча Лиги Конференций против "Гента", вернувшись к сильнейшему сочетанию игроков.

В старт "лесников" вернулись Морган Гиббс-Уайт и Каллум Хадсон-Одои, заменив Николаса Домингеса и Тайво Авоньи.

В первом тайме "Челси" владел некоторым преимуществом, но в целом "Форест" с успехом сдерживал своего соперника. Опасные моменты возникали редко — лишь незадолго до перерыва Коул Палмер и Райан Йетс имели по неплохому шансу.

Второй же тайм начался с того, что гости открыли счет. После подачи со штрафного Никола Миленкович сделал скидку головой на Криса Вуда, и тот с близкого расстояния поразил ворота — 0:1.

Однако уже на 57-й минуте счет снова стал равным. Нони Мадуэке получил мяч на правом краю штрафной, немного сместился в центр и пробил в дальний нижний угол ворот — 1:1.

Сравняв счет, "Челси" принялся искать победный гол. "Форест" было уже тяжело выдерживать такое давление, что вылилось в удаление Джеймса Уорд-Проуза на 78-й минуте.

Получив численное преимущество, "синие" устроили отчаянный штурм в концовке. В компенсированное время оба голкипера отметились сейвами, но особенно хорош был страж ворот "лесников" Матц Сельс. Имел свой момент Жоау Фелиш, однако промахнулся сам.

"Форест" не прогадал с тактикой на этой матч. В начале второго тайма команды быстро обменялись голами, но в остальном "лесники" не дали своему сопернику развернуться, а когда стало совсем туго, кураж поймал Сельс.

"Челси" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче


Метки Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2024 18:05

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 06.10.2024 19:25 # bangladesh
    Почему эта х.уйня на главной?

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  2. seagull77 06.10.2024 19:25 # seagull77
    Ахахах долбоебы, можете сразу своими пустыми головами в стену лететь, олухи.

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  3. bembo 06.10.2024 19:13 # bembo
    Я не знаю как... Меня это не волнует!
    Но императоры должны оказаться на троне!

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  4. billy-tal 06.10.2024 19:09 # billy-tal
    Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Мареска четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
    Как я и говорил, Челси абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
    У Челси абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Эдерсоны, Алисоны, тер Штегены ему и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал Челси чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 4-е место, Челси недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
    Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сpавшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас

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  5. hachidlo 06.10.2024 19:08 # hachidlo
    Вообще, будь черножопси умнеет, то они бы пытались любыми способами избежать форса любых сообщений, компрометирующих их, типа обезьяньих ебёл или чуркенства. Ведь они, коль они разумные существа, а не приматы, должны понимать, что каждый раз, когда они копируют мою цитату или чью-ту другую, у читающих сразу всплывают те самые фотографии обезьяньих ёбел пишущих, а не, например, моё.
    Они ведь понимаю? Ведь да?

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  6. nik-diligenskij 06.10.2024 19:08 # nik-diligenskij
    Худший старт «МЮ» после 7 игр в Премьер-Лиге:

    1) Тен Хаг 2024/25: 8 очков
    2) Тен Хаг 2023/24: 9 очков

    ТОПАРЬ

    (ответить)

  7. tihinya-moiyobir 06.10.2024 19:00 # tihinya-moiyobir
    Кстати, напоминаю:
    10.09.2024 14:24 #
    hachidlo

    А ведь у яночки такое же обезьянье ебло, как и у меня

    Источник: http://fapl.ru/posts/109913/?c=1#c7965536

    (ответить)

  8. hachidlo 06.10.2024 18:59 # hachidlo
    Кстати, напоминаю:
    Челси тратит деньги на трансферы.
    Залупуль тратит деньги на помощь Украине и на судей.

    Скоро уже Салаха придется бальзамировать и мумифицировать, в силу его возраста, но залупуль и тогда заставит его играть. Прямо из гробницы.
    Ничего личного, сугубо факты.

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  9. kellborn 06.10.2024 18:56 # kellborn
    Какая , же хуевая оборона у Брайтона. Купили кучу игроков в атаку, а в обороне без Ван Хекке просто полнейший провал. Играют какие то престарелые инвалиды.

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  10. tihinya-moiyobir 06.10.2024 18:54 # tihinya-moiyobir
    Траты Ливерпуля: 13 мультов на топаря кьезу (1 место в апл)

    Траты членси: 1.5 миллиарда на всякое говно (чудом залетели на пару недель в топ 5 , благодаря лёгкому календарю)


    Скоро по старой доброй традиции будут зашивать очко, после избиения на Энфилде и писать что "у нас пиристройка следующий сесон точна наш" пхахахахахахахахахаха

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  11. jjflash68 06.10.2024 18:53 # jjflash68
    ПРОШМАНДОВСИ!

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  12. hachidlo 06.10.2024 18:52 # hachidlo
    Вообще радует тенденция, что Челсей - самый популярный клуб в Англии. Ведь его матчи смотрят от элитных районов Лондона на огромных мониторах в 4к, до барнаульских помоек и кавказских аульских ебеней, где матчи лучшего клуба Англии смотрят на пузатых мониторах с обезьяньими еблами в 4к.

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  13. hachidlo 06.10.2024 18:49 # hachidlo
    Форесту нужно отдать должное: сражались и бились до последнего. Видимо тот легчайший для них матч в Лузерпуле, где они смогли сэкономить свои силы и позволили себе победить, затратив минимальное количество энергии, морально воодушевил их, придав дополнительной уверенности.
    В любом случае, очко залупулю возвращается в родную гавань, а именно - в руки лондонского клуба Щолсей.
    Быть добру!

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  14. bemba 06.10.2024 18:43 # bemba
    Пока не вернем России ее законные земли и не извинимся за ущемления прав русских людей на территории 404, нихуя не будет.

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  15. kellborn 06.10.2024 18:43 # kellborn
    Ноттингем очень сильная команда по европейским меркам, которую по инерции считают аутсайдером.

    Я повторю: состав Форест сильнее состава Вест Хема, того же. При этом, ничья с ВХ бы никаким провалом тут не считали. Но как Ноттингем ебет ЛФК и играет в ничью с Челси - все рассказывают сказки про то, что это какие то сенсации ебейшие.

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  16. sausage 06.10.2024 18:40 # sausage
    ВСУ за два месяца боев потеряли в Курской области более 20,8 тыс. человек.
    Быть добру.

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  17. bembo 06.10.2024 18:38 # bembo
    Пока не будем играть в паре лавия кайседо, кста, нихуя не будет.
    Енцо слаб физически, центр постоянно на одном кайседо держится, который мечется туда-сюда.
    Ладно бы енцо в атаке импактил. По факту чел голевые не раздает, голы не звбивает и блрьбу в центре вьебывает, скорости нет.
    Вопрос : и накуя он в основе?!
    Жду лавия _кайседо.

    Мареске пора смотреть правде в лицо.

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  18. hachidlo 06.10.2024 18:37 # hachidlo
    Пиковый ливерпуль = позорно проябывает у себя дома Форесту.

    Челси, находящийся в перестройке = показывается характер, переворачивая матч, и только удача позволяет увезти форесту очко, которое они вырвали у ливерпуля.

    Ипала всех этих обезьян в 4к залупульных, сжимавших свой брелочек, представили?

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  19. meshuggah 06.10.2024 18:36 # meshuggah
    Угловые в матче уг кстати тут у радужных автобусников поучится бы

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  20. sean-dyche18plus 06.10.2024 18:29 # sean-dyche18plus
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Лебеф — Лэмпарду: "Убирайся!"

    Источник: http://fapl.ru/posts/100036/

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