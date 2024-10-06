"Челси" не смог дожать "Форест"
"Челси" не смог дожать завершавший матч вдесятером "Ноттингем Форест" и был вынужден довольствоваться ничьей 1:1.
Главный тренер "синих" Энцо Мареска полностью сменил стартовый состав относительно матча Лиги Конференций против "Гента", вернувшись к сильнейшему сочетанию игроков.
В старт "лесников" вернулись Морган Гиббс-Уайт и Каллум Хадсон-Одои, заменив Николаса Домингеса и Тайво Авоньи.
В первом тайме "Челси" владел некоторым преимуществом, но в целом "Форест" с успехом сдерживал своего соперника. Опасные моменты возникали редко — лишь незадолго до перерыва Коул Палмер и Райан Йетс имели по неплохому шансу.
Второй же тайм начался с того, что гости открыли счет. После подачи со штрафного Никола Миленкович сделал скидку головой на Криса Вуда, и тот с близкого расстояния поразил ворота — 0:1.
Однако уже на 57-й минуте счет снова стал равным. Нони Мадуэке получил мяч на правом краю штрафной, немного сместился в центр и пробил в дальний нижний угол ворот — 1:1.
Сравняв счет, "Челси" принялся искать победный гол. "Форест" было уже тяжело выдерживать такое давление, что вылилось в удаление Джеймса Уорд-Проуза на 78-й минуте.
Получив численное преимущество, "синие" устроили отчаянный штурм в концовке. В компенсированное время оба голкипера отметились сейвами, но особенно хорош был страж ворот "лесников" Матц Сельс. Имел свой момент Жоау Фелиш, однако промахнулся сам.
"Форест" не прогадал с тактикой на этой матч. В начале второго тайма команды быстро обменялись голами, но в остальном "лесники" не дали своему сопернику развернуться, а когда стало совсем туго, кураж поймал Сельс.
"Челси" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче
06.10.2024 18:05
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Последние комментарии:
Почему эта х.уйня на главной?
(ответить)
Ахахах долбоебы, можете сразу своими пустыми головами в стену лететь, олухи.
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Я не знаю как... Меня это не волнует!
Но императоры должны оказаться на троне!
(ответить)
Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Мареска четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, Челси абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У Челси абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Эдерсоны, Алисоны, тер Штегены ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал Челси чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 4-е место, Челси недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сpавшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас
(ответить)
Вообще, будь черножопси умнеет, то они бы пытались любыми способами избежать форса любых сообщений, компрометирующих их, типа обезьяньих ебёл или чуркенства. Ведь они, коль они разумные существа, а не приматы, должны понимать, что каждый раз, когда они копируют мою цитату или чью-ту другую, у читающих сразу всплывают те самые фотографии обезьяньих ёбел пишущих, а не, например, моё.
Они ведь понимаю? Ведь да?
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Худший старт «МЮ» после 7 игр в Премьер-Лиге:
1) Тен Хаг 2024/25: 8 очков
2) Тен Хаг 2023/24: 9 очков
ТОПАРЬ
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Кстати, напоминаю:
10.09.2024 14:24 #
hachidlo
А ведь у яночки такое же обезьянье ебло, как и у меня
Источник: http://fapl.ru/posts/109913/?c=1#c7965536
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Кстати, напоминаю:
Челси тратит деньги на трансферы.
Залупуль тратит деньги на помощь Украине и на судей.
Скоро уже Салаха придется бальзамировать и мумифицировать, в силу его возраста, но залупуль и тогда заставит его играть. Прямо из гробницы.
Ничего личного, сугубо факты.
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Какая , же хуевая оборона у Брайтона. Купили кучу игроков в атаку, а в обороне без Ван Хекке просто полнейший провал. Играют какие то престарелые инвалиды.
(ответить)
Траты Ливерпуля: 13 мультов на топаря кьезу (1 место в апл)
Траты членси: 1.5 миллиарда на всякое говно (чудом залетели на пару недель в топ 5 , благодаря лёгкому календарю)
Скоро по старой доброй традиции будут зашивать очко, после избиения на Энфилде и писать что "у нас пиристройка следующий сесон точна наш" пхахахахахахахахахаха
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ПРОШМАНДОВСИ!
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Вообще радует тенденция, что Челсей - самый популярный клуб в Англии. Ведь его матчи смотрят от элитных районов Лондона на огромных мониторах в 4к, до барнаульских помоек и кавказских аульских ебеней, где матчи лучшего клуба Англии смотрят на пузатых мониторах с обезьяньими еблами в 4к.
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Форесту нужно отдать должное: сражались и бились до последнего. Видимо тот легчайший для них матч в Лузерпуле, где они смогли сэкономить свои силы и позволили себе победить, затратив минимальное количество энергии, морально воодушевил их, придав дополнительной уверенности.
В любом случае, очко залупулю возвращается в родную гавань, а именно - в руки лондонского клуба Щолсей.
Быть добру!
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Пока не вернем России ее законные земли и не извинимся за ущемления прав русских людей на территории 404, нихуя не будет.
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Ноттингем очень сильная команда по европейским меркам, которую по инерции считают аутсайдером.
Я повторю: состав Форест сильнее состава Вест Хема, того же. При этом, ничья с ВХ бы никаким провалом тут не считали. Но как Ноттингем ебет ЛФК и играет в ничью с Челси - все рассказывают сказки про то, что это какие то сенсации ебейшие.
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ВСУ за два месяца боев потеряли в Курской области более 20,8 тыс. человек.
Быть добру.
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Пока не будем играть в паре лавия кайседо, кста, нихуя не будет.
Енцо слаб физически, центр постоянно на одном кайседо держится, который мечется туда-сюда.
Ладно бы енцо в атаке импактил. По факту чел голевые не раздает, голы не звбивает и блрьбу в центре вьебывает, скорости нет.
Вопрос : и накуя он в основе?!
Жду лавия _кайседо.
Мареске пора смотреть правде в лицо.
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Пиковый ливерпуль = позорно проябывает у себя дома Форесту.
Челси, находящийся в перестройке = показывается характер, переворачивая матч, и только удача позволяет увезти форесту очко, которое они вырвали у ливерпуля.
Ипала всех этих обезьян в 4к залупульных, сжимавших свой брелочек, представили?
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Угловые в матче уг кстати тут у радужных автобусников поучится бы
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Источник: http://fapl.ru/posts/100036/
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