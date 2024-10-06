"Челси" не смог дожать "Форест"

"Челси" не смог дожать завершавший матч вдесятером "Ноттингем Форест" и был вынужден довольствоваться ничьей 1:1.

Главный тренер "синих" Энцо Мареска полностью сменил стартовый состав относительно матча Лиги Конференций против "Гента", вернувшись к сильнейшему сочетанию игроков.



В старт "лесников" вернулись Морган Гиббс-Уайт и Каллум Хадсон-Одои, заменив Николаса Домингеса и Тайво Авоньи.



В первом тайме "Челси" владел некоторым преимуществом, но в целом "Форест" с успехом сдерживал своего соперника. Опасные моменты возникали редко — лишь незадолго до перерыва Коул Палмер и Райан Йетс имели по неплохому шансу.



Второй же тайм начался с того, что гости открыли счет. После подачи со штрафного Никола Миленкович сделал скидку головой на Криса Вуда, и тот с близкого расстояния поразил ворота — 0:1.



Однако уже на 57-й минуте счет снова стал равным. Нони Мадуэке получил мяч на правом краю штрафной, немного сместился в центр и пробил в дальний нижний угол ворот — 1:1.



Сравняв счет, "Челси" принялся искать победный гол. "Форест" было уже тяжело выдерживать такое давление, что вылилось в удаление Джеймса Уорд-Проуза на 78-й минуте.



Получив численное преимущество, "синие" устроили отчаянный штурм в концовке. В компенсированное время оба голкипера отметились сейвами, но особенно хорош был страж ворот "лесников" Матц Сельс. Имел свой момент Жоау Фелиш, однако промахнулся сам.



"Форест" не прогадал с тактикой на этой матч. В начале второго тайма команды быстро обменялись голами, но в остальном "лесники" не дали своему сопернику развернуться, а когда стало совсем туго, кураж поймал Сельс.



"Челси" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче