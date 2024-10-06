"Вилла" и МЮ разыграли скучную ничью

Морган Роджерс и Джонни Эванс "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед" не нашли в себе сил забить друг другу, разыграв скучную ничью — 0:0.

В стартовый состав "вилланов" вернулся защитник Мэтти Кэш.

У "красных дьяволов" пару центральных защитников составили Харри Магуайр и Джонни Эванс, появившись вместо Маттейса Де Лигта и Лисандро Мартинеса. Кобби Майну вернулся в центр поля, заменив Каземиро.

Первый опасный момент возник на пятой минуте, когда Маркус Рэшфорд отобрал мяч возле центральной линии поля, прошел по флангу, проник в штрафную, сместился мимо защитника и пробил, однако Эмилиано Мартинес сыграл надежно.

Вскоре "Вилла" ответила ударом Моргана Роджерса, который всколыхнул сетку со внешней стороны.

Дальше с созданием моментов было туго. До перерыва хозяева так ни разу и не пробили в створ, действуя под стать сопернику — осторожно.

В перерыве Эрик Тен Хаг снял с игры Магуайра и Нуссаира Мазрауи, выпустив Де Лигта и Виктора Линделефа.

Во втором тайме характер игры не изменился. На 68-й минуте Бруну Фернандеш взбодрил публику ударом со штрафного в перекладину.

На третьей компенсированной минуте Джейден Филоджин едва не вырвал победу для хозяев, но Диогу Далот заблокировал удар соперника.

Обе команды показали слабую атакующую игру, не решаясь взять инициативу в свои руки и подвергнуть соперника настоящему давлению. Следствием стала довольно унылая ничья.

"Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2024 18:00

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  1. seagull77 06.10.2024 19:19 # seagull77
    Нормас жопанюхи занюхнули и Фореста))

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  2. dexter 06.10.2024 18:08 # dexter
    Що, пинсы, говна поели с форестом?))) Лулумбы лондонские))

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  3. sausage 06.10.2024 18:08 # sausage
    Манки тактически переиграли Виллу, которая привыкла вторым номером дырявить играющие команды. МЮ же просто не стали играть, чем поставили соперника в тупик.

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  4. reddebil 06.10.2024 18:04 # reddebil
    #10ХагЖиви

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