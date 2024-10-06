"Вилла" и МЮ разыграли скучную ничью

"Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед" не нашли в себе сил забить друг другу, разыграв скучную ничью — 0:0.

В стартовый состав "вилланов" вернулся защитник Мэтти Кэш.



У "красных дьяволов" пару центральных защитников составили Харри Магуайр и Джонни Эванс, появившись вместо Маттейса Де Лигта и Лисандро Мартинеса. Кобби Майну вернулся в центр поля, заменив Каземиро.



Первый опасный момент возник на пятой минуте, когда Маркус Рэшфорд отобрал мяч возле центральной линии поля, прошел по флангу, проник в штрафную, сместился мимо защитника и пробил, однако Эмилиано Мартинес сыграл надежно.



Вскоре "Вилла" ответила ударом Моргана Роджерса, который всколыхнул сетку со внешней стороны.



Дальше с созданием моментов было туго. До перерыва хозяева так ни разу и не пробили в створ, действуя под стать сопернику — осторожно.



В перерыве Эрик Тен Хаг снял с игры Магуайра и Нуссаира Мазрауи, выпустив Де Лигта и Виктора Линделефа.



Во втором тайме характер игры не изменился. На 68-й минуте Бруну Фернандеш взбодрил публику ударом со штрафного в перекладину.



На третьей компенсированной минуте Джейден Филоджин едва не вырвал победу для хозяев, но Диогу Далот заблокировал удар соперника.



Обе команды показали слабую атакующую игру, не решаясь взять инициативу в свои руки и подвергнуть соперника настоящему давлению. Следствием стала довольно унылая ничья.



"Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче