"Вилла" и МЮ разыграли скучную ничью
"Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед" не нашли в себе сил забить друг другу, разыграв скучную ничью — 0:0.
В стартовый состав "вилланов" вернулся защитник Мэтти Кэш.
У "красных дьяволов" пару центральных защитников составили Харри Магуайр и Джонни Эванс, появившись вместо Маттейса Де Лигта и Лисандро Мартинеса. Кобби Майну вернулся в центр поля, заменив Каземиро.
Первый опасный момент возник на пятой минуте, когда Маркус Рэшфорд отобрал мяч возле центральной линии поля, прошел по флангу, проник в штрафную, сместился мимо защитника и пробил, однако Эмилиано Мартинес сыграл надежно.
Вскоре "Вилла" ответила ударом Моргана Роджерса, который всколыхнул сетку со внешней стороны.
Дальше с созданием моментов было туго. До перерыва хозяева так ни разу и не пробили в створ, действуя под стать сопернику — осторожно.
В перерыве Эрик Тен Хаг снял с игры Магуайра и Нуссаира Мазрауи, выпустив Де Лигта и Виктора Линделефа.
Во втором тайме характер игры не изменился. На 68-й минуте Бруну Фернандеш взбодрил публику ударом со штрафного в перекладину.
На третьей компенсированной минуте Джейден Филоджин едва не вырвал победу для хозяев, но Диогу Далот заблокировал удар соперника.
Обе команды показали слабую атакующую игру, не решаясь взять инициативу в свои руки и подвергнуть соперника настоящему давлению. Следствием стала довольно унылая ничья.
"Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
06.10.2024 18:00
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Последние комментарии:
Нормас жопанюхи занюхнули и Фореста))
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Що, пинсы, говна поели с форестом?))) Лулумбы лондонские))
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Манки тактически переиграли Виллу, которая привыкла вторым номером дырявить играющие команды. МЮ же просто не стали играть, чем поставили соперника в тупик.
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#10ХагЖиви
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