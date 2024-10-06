Дело Пакеты по умышленным "горчичникам" будет рассмотрено в марте
Дело плеймейкера "Вест Хэма" Лукаса Пакеты насчет умышленных желтых карточек будет рассмотрено в марте следующего года.
Напомним, в мае FA обвинила Пакету в том, что Лукас умышленно получил "горчичники" в матчах против "Лестера", "Астон Виллы", "Лидса" и "Борнмута" в 2022-2023 годах, чтобы помочь доверенным людям заработать на ставках в букмекерких конторах.
27-летний бразилец категорически отрицает свою вину, продолжая регулярно играть за "Вест Хэм".
По информации The Sun, в "Вест Хэме" ожидают, что дело Пакеты будет рассмотрено независимой комиссией в марте. "Молотобойцы" переживают, что это может негативно повлиять на игру Лукаса.
Если вина Пакеты будет доказана, Лукасу может грозить пожизненная дисквалификация.
06.10.2024 17:00
Просмотров: 159
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: