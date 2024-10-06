Хаверц не поехал в сборную Германии

Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц не смог откликнуться на вызов из сборной Германии по причине проблем с коленом.

Накануне Хаверц целиком провел победный для "Арсенала" матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" (3:1) и даже отметился голом.



Однако затем, сославшись на проблемы с коленом, Хаверц отказался от поездки в свою национальную команду, которая в октябре сыграет против Боснии и Герцеговины, а также Голландии.



После международного перерыва "Арсенал" ожидает крайне интенсивный отрезок. В течение восьми дней "канонирам" предстоит сыграть против "Борнмута", "Шахтера" и "Ливерпуля".



Добавим, в 10 матчах этого сезона Хаверц забил шесть голов. Накануне 25-летний немец отличился в четвертом поединке подряд.