Хендерсон может вернуться в Англию в январе

Джордан Хендерсон Полузащитник голландского "Аякса" Джордан Хендерсон может вернуться в английский футбол в январе.

Летом 2023 Хендерсон покинул "Ливерпуль" и отправился в "Аль-Иттифак", однако жизнь в Саудовской Аравии пришлась Джордану не по нраву.

Поэтому уже в январе Хендерсон сбежал в "Аякс". Вариант с возвращением на родину в то время 34-летний англичанин не рассматривал из-за налоговых нюансов.

Однако The Sun утверждает, что Хендерсон может вернуться в Англию в ближайшее трансферное окно, особенно с учетом дефицита игрового времени в Амстердаме.

Интерес к экс-игроку "Сандерленда" проявляют представители Премьер-Лиги и ведущие клубы Чемпионшипа.


Метки Аякс, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2024 15:00

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  1. skydreams 06.10.2024 15:45 # skydreams
    очередной топарь колбасный, разрывающий после ухода от Клоппа

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  2. alexomck 06.10.2024 15:36 # alexomck
    легенда английского и мирового футбола

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  3. skychnie-oboi 06.10.2024 15:11 # skychnie-oboi
    Хендерсон бесхребетный слюнтяй - по своей сути и ментальности.В ЛФК для него удачно сошлись звезды(после ухода ДЖИ), где он оказался в нужное время в нужном месте.Пришел новый тренер и он в процессе - всего стал капитаном и рядом не было каких то чертей которые ему ставили палки в колеса.

    Сам же он слабый и мягкий персонаж - вне механизма.Вылетел с гнезда и сразу понял что он никто по сути.Вся магия и уверенность растворилась в миг.И он стал тем робким птенчиком, которым был когда пришел в ЛФК на старте.

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  4. qess 06.10.2024 15:09 # qess
    Вот и опорник для Слута

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  5. chelsae88 06.10.2024 15:08 # chelsae88
    В гейклуб аснл пойдет. Будет путешественник из портового лгбт борделя в объятия заднеприводных ггшек. Калониры с радостью засандялят в его дырку и за это он будет прошен лгбт сообществом Англии за то, что ездил к саудитам.

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