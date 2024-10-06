Хендерсон может вернуться в Англию в январе

Полузащитник голландского "Аякса" Джордан Хендерсон может вернуться в английский футбол в январе.

Летом 2023 Хендерсон покинул "Ливерпуль" и отправился в "Аль-Иттифак", однако жизнь в Саудовской Аравии пришлась Джордану не по нраву.



Поэтому уже в январе Хендерсон сбежал в "Аякс". Вариант с возвращением на родину в то время 34-летний англичанин не рассматривал из-за налоговых нюансов.



Однако The Sun утверждает, что Хендерсон может вернуться в Англию в ближайшее трансферное окно, особенно с учетом дефицита игрового времени в Амстердаме.



Интерес к экс-игроку "Сандерленда" проявляют представители Премьер-Лиги и ведущие клубы Чемпионшипа.