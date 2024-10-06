Хендерсон может вернуться в Англию в январе
Полузащитник голландского "Аякса" Джордан Хендерсон может вернуться в английский футбол в январе.
Летом 2023 Хендерсон покинул "Ливерпуль" и отправился в "Аль-Иттифак", однако жизнь в Саудовской Аравии пришлась Джордану не по нраву.
Поэтому уже в январе Хендерсон сбежал в "Аякс". Вариант с возвращением на родину в то время 34-летний англичанин не рассматривал из-за налоговых нюансов.
Однако The Sun утверждает, что Хендерсон может вернуться в Англию в ближайшее трансферное окно, особенно с учетом дефицита игрового времени в Амстердаме.
Интерес к экс-игроку "Сандерленда" проявляют представители Премьер-Лиги и ведущие клубы Чемпионшипа.
06.10.2024 15:00
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очередной топарь колбасный, разрывающий после ухода от Клоппа
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легенда английского и мирового футбола
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Хендерсон бесхребетный слюнтяй - по своей сути и ментальности.В ЛФК для него удачно сошлись звезды(после ухода ДЖИ), где он оказался в нужное время в нужном месте.Пришел новый тренер и он в процессе - всего стал капитаном и рядом не было каких то чертей которые ему ставили палки в колеса.
Сам же он слабый и мягкий персонаж - вне механизма.Вылетел с гнезда и сразу понял что он никто по сути.Вся магия и уверенность растворилась в миг.И он стал тем робким птенчиком, которым был когда пришел в ЛФК на старте.
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Вот и опорник для Слута
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В гейклуб аснл пойдет. Будет путешественник из портового лгбт борделя в объятия заднеприводных ггшек. Калониры с радостью засандялят в его дырку и за это он будет прошен лгбт сообществом Англии за то, что ездил к саудитам.
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