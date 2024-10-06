Пети: "В МЮ так много посредственных игроков"

Бывший полузащитник "Челси" и "Арсенала" Эмманюэль Пети считает, что в "Манчестер Юнайтед" слишком много посредственных игроков.

С 2022 года, когда Эрик Тен Хаг возглавил "Манчестер Юнайтед", клуб с "Олд Траффорд" потратил свыше 600 миллионов фунтов на трансферы.



Однако Пети считает, что подбор игроков в "Юнайтед" по-прежнему оставляет желать сильно лучшего, и из нынешнего состава Эмманюэль может назвать лишь троих, кто достоин представлять "красных дьяволов".



"Думаю, в "Манчестер Юнайтед" так много проблем. Если посмотреть, что происходит на поле... За этим ужасно наблюдать".



"А если посмотреть на активность "Манчестер Юнайтед" на трансферном рынке, то они совершают ошибки многие годы".



"Может быть, они сменят главного тренера... Но возьмите хоть Гвардиолу, лучшего тренера в мире, или Артету, я не уверен, что они справятся лучше в "Манчестер Юнайтед". Потому что там так много посредственных игроков".



"Какие игроки достаточно хороши для "Юнайтед"? Думаю, голкипер (Андре Онана). Думаю, он является единственным позитивным звеном в данный момент, хотя его критиковали месяцами после перехода в "Манчестер Юнайтед".



"Я по-прежнему верю, что Рэшфорд — отличный игрок, но в последние два года он не играл на своем уровне. Его мысли где-то еще, и я не уверен, что это связано с "Манчестер Юнайтед". Возможно, дело в его личной жизни".



"Я являюсь поклонником Кобби Майну. Когда я смотрел матч против "Тоттенхэма", он не попал в игру, и он был не очень рад этому. Он является одним из хороших исключений в команде, и вот внезапно он перестал выглядеть счастливым", — сообщил Пети talkSPORT.