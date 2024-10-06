Джо Коул предсказывает Тен Хагу поражение от "Виллы" и увольнение

Бывший вингер "Челси" Джо Коул предсказывает главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Эрику Тен Хагу поражение от "Астон Виллы" и последующее увольнение.

Вдесятером вырвав ничью 3:3 против "Порту" в Лиге Европы в минувший четверг, теперь "Юнайтед" отправляется на выезд к "Вилле" в Премьер-Лиге, и эти два матча, по слухам, могут предрешить судьбу Тен Хага.



Коулу кажется, что Тен Хагу уже не избежать увольнения, даже если Эрику не будет указано на дверь сразу после матча на "Вилла Парк".



"Я полагаю, "Вилла" выиграет этот матч, я не могу представить какой-либо другой исход".



"Команда Эрика Тен Хага уже оказывалась в таком положении, когда они, находясь на грани, добиваются результата, даже прошлым вечером. Это случалось так много раз".



"Я просто думаю, что это может быть конец пути для него. Когда тренер в беде и рискует лишиться средств к существованию, то говорить такие вещи — не самая приятная часть нашей (экспертов) работы".



"Но я смотрю на "Манчестер Юнайтед" и на то, чего они хотят достичь. И смотрю на Тен Хага. Я лишь думаю, что буду удивлен, если он будет здесь к Рождеству", — сообщил Коул TNT Sports.