Магуайр удивлен и расстроен, что его не вызвали в сборную Англии

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр признался, что был удивлен и расстроен своим невызовом в сборную Англии.

31-летний Магуайр не попал в число 25 игроков, которых временный тренер сборной Англии Ли Карсли вызвал на матчи Лиги Наций против Греции и Финляндии в октябре.

Карсли по телефону объяснил свое решение Магуайру, но тот все равно остался в расстроенных чувствах — особенно после того, как Харри помог англичанам одержать победу 0:2 над Ирландией в прошлом месяце.

"Я сыграл в его первом матче, и да, я был очень хорош. Я сыграл очень хорошо в Ирландии. Не нужно прятаться от этого".

"Поэтому, должен сказать, я был немного удивлен. Но, разумеется, я поддерживаю его решение, и он сказал мне, что я в его планах на будущее, поэтому посмотрим, что будет в январе. Я поговорил с тренером, и он объяснил свои причины. Он сказал, что отводит мне важную роль на будущее и просто хочет посмотреть других парней в этот перерыв".

"Он не захотел меня вызывать, раз я не выйду в старте на оба матча, и это справедливо. Зато я немного отдохну. Конечно, я расстроен. Я хочу играть каждый матч за сборную Англии, как я это делал на протяжении последних семи лет своей карьеры".

"Так что я расстроен. Но я знаю его мотивы, и я должен сделать так, чтобы своей игрой на поле я не оставил ему выбора, кроме как вызывать меня", — цитирует Магуайр Daily Mirror.


Метки Карсли, Магуайр, Манчестер Юнайтед, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2024 11:00

Количество просмотров Просмотров: 327

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  1. vals1702 06.10.2024 12:03 # vals1702
    радуйся)

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  2. ilovemanutd 06.10.2024 11:24 # ilovemanutd
    Он себя переоценивает

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  3. vyrentz 06.10.2024 11:08 # vyrentz
    На улице уже и так слегка похолодало, обойдутся.

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