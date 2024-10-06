Магуайр удивлен и расстроен, что его не вызвали в сборную Англии
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр признался, что был удивлен и расстроен своим невызовом в сборную Англии.
31-летний Магуайр не попал в число 25 игроков, которых временный тренер сборной Англии Ли Карсли вызвал на матчи Лиги Наций против Греции и Финляндии в октябре.
Карсли по телефону объяснил свое решение Магуайру, но тот все равно остался в расстроенных чувствах — особенно после того, как Харри помог англичанам одержать победу 0:2 над Ирландией в прошлом месяце.
"Я сыграл в его первом матче, и да, я был очень хорош. Я сыграл очень хорошо в Ирландии. Не нужно прятаться от этого".
"Поэтому, должен сказать, я был немного удивлен. Но, разумеется, я поддерживаю его решение, и он сказал мне, что я в его планах на будущее, поэтому посмотрим, что будет в январе. Я поговорил с тренером, и он объяснил свои причины. Он сказал, что отводит мне важную роль на будущее и просто хочет посмотреть других парней в этот перерыв".
"Он не захотел меня вызывать, раз я не выйду в старте на оба матча, и это справедливо. Зато я немного отдохну. Конечно, я расстроен. Я хочу играть каждый матч за сборную Англии, как я это делал на протяжении последних семи лет своей карьеры".
"Так что я расстроен. Но я знаю его мотивы, и я должен сделать так, чтобы своей игрой на поле я не оставил ему выбора, кроме как вызывать меня", — цитирует Магуайр Daily Mirror.
06.10.2024 11:00
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