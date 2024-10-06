Гвардиола объяснил дубль Ковачича против "Фулхэма"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, как полузащитнику Матео Ковачичу удалось забить два гола против "Фулхэма".

После травмы Родри именно на плечи Ковачича легко основное бремя по игре в опорной зоне, однако в субботу Матео помог "горожанам" и в плане созидания.



Дубль Ковачича позволил "Сити" победить "Фулхэм" со счетом 3:2, и Гвардиола считает, что соперник ошибся, оставив 30-летнего хорвата без опеки.



"Я очень рад, что он забил два гола. Он не тот парень, который обычно забивает голы. Возможно, он видел Родри и его голы, забитые с этой позиции".



"Когда соперник играет в пять защитников, у нас остается один свободный игрок в штрафной площади, и это был Ковачич".



"Он забил два гола, потому что некому было обороняться против него в той зоне. Его первый гол был великолепен, как и второй".



"Кова был по-настоящему важен, но теперь соперники знают, что не могут оставлять его одного, иначе он может забить гол", — цитирует Гвардиолу The Independent.