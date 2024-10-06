Артета: "Сака сделал очередной шаг вперед"

Наставник "Арсенала" Микель Артета считает, что его вингер Букайо Сака вывел свою игру на новый уровень.

В субботу против "Саутгемптона" Сака создал голы для Кая Хаверца и Габриэля Мартинелли, после чего забил сам, обеспечив "Арсеналу" волевую победу со счетом 3:1.



Сака является лучшим ассистентом этого сезона Премьер-Лиги с семью результативными передачами, а посреди недели Букайо также отметился голом против ПСЖ в Лиге Чемпионов.



Артета чувствует, что в этом сезоне 23-летний англичанин, подменяющий травмированного Мартина Эдегора в качестве капитана, научился брать ответственность на себя и стабильно себя проявлять.



"Это говорит о его зрелости и показывает шаги, которые игроки должны совершать. Он уже достаточно давно в команде, и он заслужил право исполнять эту роль".



"Он верит в свою способность менять игру, решать судьбу матчей. Как и многие другие игроки, он хочет быть лучшим".



"Иногда игроки должны сами создавать эти моменты, и сегодня он определенно с этим справился".



"Думаю, это очередной шаг вперед. Именно этого он и хочет".



"Делай это дома, делай это на выезде, делай это в больших матчах, делай это в не столь больших матчах и делай это, когда команда нуждается в этом, а не когда счет 3:0. Это то, что определяет игрока самого, самого высокого уровня".



"Это невероятно, что он делает в своем возрасте. У нас есть много таких примеров", — цитирует Артету Sky Sports.