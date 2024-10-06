Ван Нистелрой не хочет, чтобы его обвинили в предательстве Тен Хага

Рууд Ван Нистелрой не уверен, что хочет стать главным тренером "Манчестер Юнайтед", если клуб решит уволить Эрика Тен Хага.

Ван Нистелрой только минувшим летом вернулся в "Юнайтед", за который он провел пять сезонов в качестве игрока. Рууд был назначен ассистентом Тен Хага, который сейчас находится на грани увольнения.



Тен Хагу может быть указано на дверь уже в предстоящий международный перерыв, что открывает перед Ван Нистелроем перспективу стать временно исполняющим обязанности главного тренера "Юнайтед".



Однако Daily Mirror утверждает, что Ван Нистелроя тревожит одно обстоятельство. Рууд не хочет, чтобы его рассматривали человеком, который предал Тен Хага.



Единственный опыт работы самостоятельным специалистом Ван Нистелроя связан с ПСВ, откуда он ушел за один матч до окончания сезона 2022/23, обвинив своего ассистента Фреда Рюттена и старожилов команды в заговоре. Теперь Рууд рискует оказаться в обратной ситуации.



"Ван Нистелрой — принципиальный парень. Он чувствовал, что его предали в Эйндховене, и он не хочет, чтобы его рассматривали тем, кто действовал за спиной у Эрика Тен Хага", — цитирует свой источник из Голландии издание.