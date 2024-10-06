Гвардиола не переживает насчет игры "Сити" в обороне

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что у него нет никаких опасений насчет оборонительной игры своей команды.

В субботу "Сити" одержал волевую победу 3:2 над "Фулхэмом". Ранее в этом сезоне Премьер-Лиги "горожане" также позволяли открывать счет "Ипсвичу" и "Брентфорду".



Однако Гвардиола не видит в этом повода для беспокойства, взамен предлагая оценить красоту гола Андреса Перейры с передачи пяткой Рауля Хименеса.



"Я бы сказал, что мы хорошо играли в обороне, за исключением гола Висса в матче против "Брентфорда". Неприятно отыгрываться с 0:1, но сегодня у нас были шансы повести 1:0 и 2:0".



"Иногда я должен похвалить атакующего игрока. Взять первый гол — почему бы не похвалить его вместо того, чтобы критиковать оборонительную игру? Есть ситуации, в которых мы можем обороняться лучше, но шаг за шагом мы прибавим", — цитирует Гвардиолу The Guardian.



