Оби-Мартин подтвердил свой переход в "Юнайтед"
Бывший нападающий "Арсенала" Чидо Оби-Мартин подтвердил, что присоединился к "Манчестер Юнайтед".
Минувшим летом у Оби-Мартина истек контракт с "Арсеналом", в системе которого он провел два года.
Чидо не пожелал оставаться в лондонском клубе и теперь продолжит свое развитие в "Юнайтед", который подписал 16-летнего датчанина после соответствующего разрешения Премьер-Лиги.
"Очень рад заключить контракт с этим удивительным клубом. Настало время сосредоточиться и исполнить все мои мечты. Спасибо каждому, кто помог мне продвинуться так далеко", — написал Оби-Мартин в инстаграме, сопроводив сообщение своей детской фотографией в футболке "Юнайтед".
Добавим, Оби-Мартин прославился, когда в ноябре прошлого года забил 10 голов за команду U-16 "Арсенала" в матче против сверстников из "Ливерпуля" (14:3).
05.10.2024 23:00
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