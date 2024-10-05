Оби-Мартин подтвердил свой переход в "Юнайтед"

Бывший нападающий "Арсенала" Чидо Оби-Мартин подтвердил, что присоединился к "Манчестер Юнайтед".

Минувшим летом у Оби-Мартина истек контракт с "Арсеналом", в системе которого он провел два года.



Чидо не пожелал оставаться в лондонском клубе и теперь продолжит свое развитие в "Юнайтед", который подписал 16-летнего датчанина после соответствующего разрешения Премьер-Лиги.



"Очень рад заключить контракт с этим удивительным клубом. Настало время сосредоточиться и исполнить все мои мечты. Спасибо каждому, кто помог мне продвинуться так далеко", — написал Оби-Мартин в инстаграме, сопроводив сообщение своей детской фотографией в футболке "Юнайтед".



Добавим, Оби-Мартин прославился, когда в ноябре прошлого года забил 10 голов за команду U-16 "Арсенала" в матче против сверстников из "Ливерпуля" (14:3).