Гласнер — о падении Гехи в штрафной "Ливерпуля": "Чистый пенальти"
Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер считает, что его команда должна была заработать пенальти против "Ливерпуля".
В субботу "Пэлас" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Ливерпуля", так и не сумев ответить на быстрый гол Диогу Жоты.
Но если в первом тайме "Ливерпуль" доминировал над соперником, то во втором "Пэлас" на равных играл с лидером Премьер-Лиги и создал ряд отличных моментов.
В одном из эпизодов второго тайма Виргил Ван Дейк за руку схватил капитана "орлов" Марка Гехи, однако рефери и арбитр VAR предпочли не вмешиваться, с чем Гласнер никак не может согласиться.
"Думаю, в итоге мы заслуживали большего. В первом тайме мы могли видеть, насколько хорош "Ливерпуль", как быстро они перемещают мяч".
"Мы отлично начали, забив отмененный из-за офсайда гол, а затем у нас возникли проблемы, и они повели в счете. Они заслуживали вести в счете к перерыву".
"Но второй тайм вселяет в меня большую уверенность на остаток сезона. Мы создавали моменты, а также были хороши в обороне".
"Думаю, мы должны были заработать чистый пенальти. Марка держали двумя руками, но нам нужно принять это".
"Во втором тайме мы показали нашу лучшую игру в этом сезоне, и это вселяет в меня уверенность", — сообщил Гласнер Palace TV.
05.10.2024 22:00
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