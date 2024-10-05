Гласнер — о падении Гехи в штрафной "Ливерпуля": "Чистый пенальти"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер считает, что его команда должна была заработать пенальти против "Ливерпуля".

В субботу "Пэлас" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Ливерпуля", так и не сумев ответить на быстрый гол Диогу Жоты.



Но если в первом тайме "Ливерпуль" доминировал над соперником, то во втором "Пэлас" на равных играл с лидером Премьер-Лиги и создал ряд отличных моментов.



В одном из эпизодов второго тайма Виргил Ван Дейк за руку схватил капитана "орлов" Марка Гехи, однако рефери и арбитр VAR предпочли не вмешиваться, с чем Гласнер никак не может согласиться.



"Думаю, в итоге мы заслуживали большего. В первом тайме мы могли видеть, насколько хорош "Ливерпуль", как быстро они перемещают мяч".



"Мы отлично начали, забив отмененный из-за офсайда гол, а затем у нас возникли проблемы, и они повели в счете. Они заслуживали вести в счете к перерыву".



"Но второй тайм вселяет в меня большую уверенность на остаток сезона. Мы создавали моменты, а также были хороши в обороне".



"Думаю, мы должны были заработать чистый пенальти. Марка держали двумя руками, но нам нужно принять это".



"Во втором тайме мы показали нашу лучшую игру в этом сезоне, и это вселяет в меня уверенность", — сообщил Гласнер Palace TV.



