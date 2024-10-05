Ковачич уверен, что "Сити" адаптируется к игре без Родри

Полузащитник "Манчестер Сити" Матео Ковачич уверен, что его команда сможет справиться с потерей Родри.

В отсутствие Родри, который в этом сезоне уже не сыграет, именно Ковачич вышел на позицию опорника в матче Премьер-Лиги против "Фулхэма" в субботу.



Своим дублем Матео помог "горожанам" одержать победу 3:2, а после финального свистка 30-летний хорват высказался насчет потери Родри.



"В данный момент в середине поля играю я, и нам конечно, нужно заменить Родри, нам очень его не хватает".



"Думаю, любой команд не хватало бы его, такого рода игрока, и мы желаем ему скорейшего восстановления. Надеюсь, он вернется в хорошем состоянии, насколько это возможно".



"Пока что нам нужно адаптироваться, и я уверен, что у тренера есть много вариантов, поэтому мы можем использовать ротацию", — цитирует Ковачича Evening Standard.