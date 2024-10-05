Макаллистер угодил в лазарет "Ливерпуля" вслед за Алиссоном

Полузащитник Алексис Макаллистер стал еще одной потерей "Ливерпуля" в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

После победы 0:1 на "Селхерст Парк" в субботу главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот уже подтвердил, что голкипер Алиссон получил травму задней поверхности бедра и теперь пропустит несколько недель.



Вынужденная замена против "Пэлас" потребовалась и Макаллистеру, который уступил свое место на поле Доминику Собослаи в перерыве.



Оказывается, у Макаллистера возникли проблемы с пахом, и теперь поездка 25-летнего игрока в сборную Аргентины находится под вопросом.



"Он ушел с поля из-за травмы, и в данный момент мне сложно судить, насколько это серьезно".



"Он мог продолжить игру, как вы видели, потому что это случилось не за одну секунду до перерыва, но это слишком его беспокоило, и он подумал, что будет нехорошо продолжить игру, рискуя сделать еще хуже".



"Сможет ли он поехать в сборную Аргентины? Сыграть там? Мне сложно сказать вам. Проблема возникла в области паха", — цитирует Слота Evening Standard.