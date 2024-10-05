Дубль Ковачича помог "Сити" победить "Фулхэм"

"Манчестер Сити" реабилитировался за потерю двух очков против "Ньюкасла" с помощью волевой победы над "Фулхэмом" — 3:2.

Относительно выезда к "Ньюкаслу" в прошлый уикенд (1:1) в стартовый состав "горожан" вернулся Кайл Уолкер, заменив Рико Льюиса.



Одно изменение в старте произошло и у "дачников". Вместо Эмиля Смит-Роу появился Сандер Берге.



"Фулхэм" пытался использовать высокую линию обороны и слишком не прижиматься к своим воротам, но "Сити" ожидаемо завладел инициативой и стал практиковаться в ударах. Особенно усердствовал Эрлинг Холанд, хотя мяч у него не шел в створ.



На 17-й минуте гостям предоставилась возможность убежать в контратаку. Адама Траоре ворвался в штрафную с защитником на плечах, однако его удар был отражен Эдерсоном ногой.



Прошло 10 минут, и "дачникам" предоставился еще один шанс. Рауль Хименес сделал роскошный пас пяткой во вратарскую, а там Андреас Перейра опередил защитника и ногой поразил цель — 0:1.



На 29-й минуте Траоре был обязан забивать второй гол своей команды, однако Адама из центра штрафной площади направил мяч выше.



А на 32-й минуте для гостей наступила расплата. После розыгрыша углового Матео Ковачич подкараулил отскок в штрафной и вонзил мяч в ворота — 1:1.



Второй тайм начался с того, что Ковачич еще раз продемонстрировал свое мастерство удара. Матео принял мяч на подступах к штрафной, дошел до границы площадки и пробил — 2:1.



Уже во втором тайме Траоре загубил еще один выход один на один, пробив прямо в Эдерсона.



"Сити" затянул с третьим голом до 82-й минуты, когда Жереми Доку сместился вдоль границы штрафной и пробил в дальний угол ворот — 3:1.



На 88-й минуте Родриго Мунис получил свободу в чужой штрафной, приняв мяч в центре площадки и затем пробив — 3:2. "Дачники" активизировались, но времени осталось слишком мало, чтобы уйти от поражения.



Этот матч вышел весьма непростым для "Сити", однако "горожане" просто не могли позволить себе снова потерять очки.



"Манчестер Сити" — "Фулхэм". Отчет о матче