Дубль Ковачича помог "Сити" победить "Фулхэм"
"Манчестер Сити" реабилитировался за потерю двух очков против "Ньюкасла" с помощью волевой победы над "Фулхэмом" — 3:2.
Относительно выезда к "Ньюкаслу" в прошлый уикенд (1:1) в стартовый состав "горожан" вернулся Кайл Уолкер, заменив Рико Льюиса.
Одно изменение в старте произошло и у "дачников". Вместо Эмиля Смит-Роу появился Сандер Берге.
"Фулхэм" пытался использовать высокую линию обороны и слишком не прижиматься к своим воротам, но "Сити" ожидаемо завладел инициативой и стал практиковаться в ударах. Особенно усердствовал Эрлинг Холанд, хотя мяч у него не шел в створ.
На 17-й минуте гостям предоставилась возможность убежать в контратаку. Адама Траоре ворвался в штрафную с защитником на плечах, однако его удар был отражен Эдерсоном ногой.
Прошло 10 минут, и "дачникам" предоставился еще один шанс. Рауль Хименес сделал роскошный пас пяткой во вратарскую, а там Андреас Перейра опередил защитника и ногой поразил цель — 0:1.
На 29-й минуте Траоре был обязан забивать второй гол своей команды, однако Адама из центра штрафной площади направил мяч выше.
А на 32-й минуте для гостей наступила расплата. После розыгрыша углового Матео Ковачич подкараулил отскок в штрафной и вонзил мяч в ворота — 1:1.
Второй тайм начался с того, что Ковачич еще раз продемонстрировал свое мастерство удара. Матео принял мяч на подступах к штрафной, дошел до границы площадки и пробил — 2:1.
Уже во втором тайме Траоре загубил еще один выход один на один, пробив прямо в Эдерсона.
"Сити" затянул с третьим голом до 82-й минуты, когда Жереми Доку сместился вдоль границы штрафной и пробил в дальний угол ворот — 3:1.
На 88-й минуте Родриго Мунис получил свободу в чужой штрафной, приняв мяч в центре площадки и затем пробив — 3:2. "Дачники" активизировались, но времени осталось слишком мало, чтобы уйти от поражения.
Этот матч вышел весьма непростым для "Сити", однако "горожане" просто не могли позволить себе снова потерять очки.
"Манчестер Сити" — "Фулхэм". Отчет о матче
05.10.2024 19:00
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Короли на первом месте! - остальные на подсосе!
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ на ТРОНЕ - Сити на страпоне!
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