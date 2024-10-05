Слот подтвердил потерю Алиссона на несколько матчей

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот ожидает, что голкипер Алиссон проведет некоторое время в лазарете.

Алиссон был вынужденно заменен в концовке победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" ранее в субботу (0:1).



Судя по всему, Алиссон повредил заднюю поверхность бедра, когда выбивал мяч, и Слот уверен, что 32-летний бразилец не успеет поправиться к первому после международного перерыва матчу — против "Челси" 20 октября.



"Я не ожидаю, что он будет на воротах в матче против "Челси", и я не ожидаю, что он будет там в матче после, учитывая характер травмы. Это тревожно, но у нас есть два хороших голкипера", — сообщил Слот talkSPORT.



Добавим, травма Алиссона позволила дебютировать в Премьер-Лиге Витезславу Ярошу. Также у Слота есть Кувин Келлехер, который выезд к "Пэлас" пропустил из-за болезни.