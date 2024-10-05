Мингс сыграл в футбол после более года отсутствия

Тайрон Мингс Защитник "Астон Виллы" Тайрон Мингс сыграл в футбол после более года отсутствия.

Мингс находился вне игры с 12 августа 2023 года, когда в проигранном "Ньюкаслу" матче Премьер-Лиги (5:1) он получил травму крестообразных связок колена.

Таким образом, Тайрон пропустил весь сезон 2023/24, за исключением того злополучного выезда на "Сент-Джеймс Парк", но вскоре 31-летний англичанин снова будет доступен для главного тренера "Виллы" Унаи Эмери.

Как сообщает Daily Mail, ранее днем Мингс вышел в стартовом составе команды "Виллы" U-21 против оппонентов из "Ньюкасла" и сыграл весь первый тайм.

В этом же матче на футбольное поле вернулся полузащитник "Виллы" Бубакар Камара, который в феврале получил аналогичную с Мингсом травму.


Метки Астон Вилла, Мингс, травмы

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2024 17:00

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