"Ливерпуль" победил "Пэлас" благодаря быстрому голу Жоты
"Ливерпуль" одержал непростую победу 0:1 в гостях у "Кристал Пэлас" благодаря быстрому голу Диогу Жоты и теперь уходит на международный перерыв лидером Премьер-Лиги.
Впервые после своего перехода в клуб в старте у "орлов" оказались Трево Чалоба и Исмаила Сарр.
В стартовый состав "красных" вернулись Костас Цимикас, Кертис Джонс, Коди Гакпо и Диогу Жота.
Уже через 20 секунд после начала матча мяч побывал в воротах гостей. Эдди Нкетиа из центра штрафной замкнул прострел партнера, однако гол бывшего нападающего "Арсенала" был отменен из-за офсайда.
На девятой минуте "Ливерпуль" ответил аналогичным моментом, и Жота замкнул прострел Гакпо. Единственным отличием стало отсутствие офсайда — 0:1.
В дальнейшем "красные" доминировали над своим соперником, безраздельно владея мячом. Шансы удвоить преимущество своей команды не использовали Трент Александер-Арнольд и Жота.
А когда команды уже готовились уйти на перерыв, молчавший впереди долгое время "Пэлас" едва не сравнял счет — Сарр пробивал низом из пределов штрафной, но Алиссон спас "Ливерпуль".
Во втором тайме хозяева продолжили оказывать давление на ворота Дина Хендерсона, но тот был надежен. Надежен, несмотря на отсутствие работы оставался и Алиссон, который на 64-й минуте отразил удар Нкетиа.
На 70-й минуте Алиссон еще раз вступил в игру, парировав мощный удар Эберечи Эзе. "Орлы" заметно преобразились после неубедительной первой половины второго тайма.
На 79-й минуте Алиссон с травмой покинул поле "Селхерст Парк", уступив свое место в воротах "Ливерпуля" 23-летнему Витезлаву Ярошу.
На 84-й минуте Ярош совершив свой первый сейв, не позволив Эзе результативно завершить контратаку "Пэлас" обводящим ударом.
В итоге "красные" выстояли, но им пришлось понервничать в концовке.
"Ливерпуль" быстро открыл счет, но забить второй гол и сделать счет комфортным не смог. "Красные" играли с огнем и несколько раз могли поплатиться, но все обошлось.
"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче
05.10.2024 16:25
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Последние комментарии:
Рис
Петрушка
Листья салата
(ответить)
Трент - №1 из пацана-фаната в легенды клуба.
https://youtu.be/8k3cPSSZ5I4?t=1504
Пенсы берите пример с Алекса.. Вот он адекватный пенс.
Пенс = 1/12 шиллинга или 1/240 фунта.
(ответить)
Короче не вижу смысла брать айфон 16, несущественная разница с 15. Уже возьму 17 айфон в следующем году, думаю будет песня.
(ответить)
По матчу:
Бекер - батя.
Ибу - на данный момент лучший ЦЗ. Снял весь верх, хорош в отборе и единоборствах.
Цими - топарик для лавочника, но есть куда расти в оборонительном плане.
Трент - зае6ал подставлять партнеров. Бежит вперед, руинит атаку, так еще и сам не успевает возвращаться в оборону. Но благо Канат в такой форме, что страхует и свою, и позицию Трента.
Грави - лютый топарик, просто отжал центр у горилл из КП. Отбирал, пасовал, прорывался. МОМ.
Джонс - средненький матч, эпизодами был не плох, но в целом не однозначное ощущение.
Собо - в плане работоспособности вопросов нет, но по скиллу они возникают. Куда то пропал фирменый удар, пасы на ход даются с трудом.
Гакпо - классный первый тайм и xуевый второй. Часто жадничает и передерживает мяч.
Салах - в своем распиздяйском стиле.
Жота - бился, боролся, забил победный гол. Надо прибавлять, пока не похож на себя начала прошлого сезона.
Слотяра - КОРОЛЬ! Но вызывает вопросы ротация. Это последний матч между очередной паузой на сборные. Нахуа ротировать?)
(ответить)
Кэфы на 20.10 Ливерпуль - Челси
П1- 1.60 X- 4.60 П2- 4.80
Пенсы бросьте привычку кукарекать. Сами знаете же....
(ответить)
скромненько, с запасом, на 2-3 передаче, не более
(ответить)
Наши жопанюхи горят
Выстроились в ряд, чтобы нюхать по очереди ору
(ответить)
Надеюсь Алиса несильно пострадал.
Победили главное. Орлы всегда были неудобной командой. А тут еще и дома.
А конченых пенсов на Энфилде вообще похороним.
(ответить)
как же им с календарём повезло
(ответить)
Владение: 32-68
Атаки: 68-121
Опасные атаки: 31-59
Удары: 9-16
xG: 0.61-2.07
А в остальном да, равная игра и отскок Ливерпуля.
(ответить)
Просто КНЯЗИ!!!
(ответить)
не переживайте, подзалупю, скоро вам полегчает
(ответить)
Чёт молдовашку бомбануло от того, что я всех животных люблю, кроме цыган)
(ответить)
Отскок явный, особенно ничего вменяемо не продемонстрировали, у Челси по прежнему лучшая атака в лиге, подзалупальникам только мечтать
(ответить)
скоро мучения фанатов ПОДЗАЛУПЮ будут окончены.
(ответить)
Состав КОРОЛЕЙ на сегодняшний матч
31. Ederson Moraes (G)
20. Bernardo Silva
09. Erling Haaland
19. Ilkay Gundogan
10. Jack Grealish
24. Josko Gvardiol
25. Manuel Akanji
08. Mateo Kovacic
47. Phil Foden
82. Rico Lewis
03. Ruben Dias
Запасные игроки:
87. James McAtee
11. Jeremy Doku
05. John Stones
02. Kyle Walker
27. Matheus Nunes
26. Savinho
33. Scott Carson
18. Stefan Ortega
(ответить)
Сейчас будет состав КОРОЛЕЙ на сегодняшний матч
(ответить)
Кстати, вы можете не только писать на унитаза бабулю, но можете и посрать, да и вообще все что угодно, это надежный унитаз, он все стерпит!
(ответить)
Отскочил таки, Бомжепуль, припарковав двухэтажный автобус. Ну ни че, 20 октября не за горами...
(ответить)
На воротах Ливерпуля обнаружили визитку Яроша.
(ответить)
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