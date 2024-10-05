"Ливерпуль" победил "Пэлас" благодаря быстрому голу Жоты

"Ливерпуль" одержал непростую победу 0:1 в гостях у "Кристал Пэлас" благодаря быстрому голу Диогу Жоты и теперь уходит на международный перерыв лидером Премьер-Лиги.

Впервые после своего перехода в клуб в старте у "орлов" оказались Трево Чалоба и Исмаила Сарр.



В стартовый состав "красных" вернулись Костас Цимикас, Кертис Джонс, Коди Гакпо и Диогу Жота.



Уже через 20 секунд после начала матча мяч побывал в воротах гостей. Эдди Нкетиа из центра штрафной замкнул прострел партнера, однако гол бывшего нападающего "Арсенала" был отменен из-за офсайда.



На девятой минуте "Ливерпуль" ответил аналогичным моментом, и Жота замкнул прострел Гакпо. Единственным отличием стало отсутствие офсайда — 0:1.



В дальнейшем "красные" доминировали над своим соперником, безраздельно владея мячом. Шансы удвоить преимущество своей команды не использовали Трент Александер-Арнольд и Жота.



А когда команды уже готовились уйти на перерыв, молчавший впереди долгое время "Пэлас" едва не сравнял счет — Сарр пробивал низом из пределов штрафной, но Алиссон спас "Ливерпуль".



Во втором тайме хозяева продолжили оказывать давление на ворота Дина Хендерсона, но тот был надежен. Надежен, несмотря на отсутствие работы оставался и Алиссон, который на 64-й минуте отразил удар Нкетиа.



На 70-й минуте Алиссон еще раз вступил в игру, парировав мощный удар Эберечи Эзе. "Орлы" заметно преобразились после неубедительной первой половины второго тайма.



На 79-й минуте Алиссон с травмой покинул поле "Селхерст Парк", уступив свое место в воротах "Ливерпуля" 23-летнему Витезлаву Ярошу.



На 84-й минуте Ярош совершив свой первый сейв, не позволив Эзе результативно завершить контратаку "Пэлас" обводящим ударом.



В итоге "красные" выстояли, но им пришлось понервничать в концовке.



"Ливерпуль" быстро открыл счет, но забить второй гол и сделать счет комфортным не смог. "Красные" играли с огнем и несколько раз могли поплатиться, но все обошлось.



"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче