"Ливерпуль" победил "Пэлас" благодаря быстрому голу Жоты

Диогу Жота "Ливерпуль" одержал непростую победу 0:1 в гостях у "Кристал Пэлас" благодаря быстрому голу Диогу Жоты и теперь уходит на международный перерыв лидером Премьер-Лиги.

Впервые после своего перехода в клуб в старте у "орлов" оказались Трево Чалоба и Исмаила Сарр.

В стартовый состав "красных" вернулись Костас Цимикас, Кертис Джонс, Коди Гакпо и Диогу Жота.

Уже через 20 секунд после начала матча мяч побывал в воротах гостей. Эдди Нкетиа из центра штрафной замкнул прострел партнера, однако гол бывшего нападающего "Арсенала" был отменен из-за офсайда.

На девятой минуте "Ливерпуль" ответил аналогичным моментом, и Жота замкнул прострел Гакпо. Единственным отличием стало отсутствие офсайда — 0:1.

В дальнейшем "красные" доминировали над своим соперником, безраздельно владея мячом. Шансы удвоить преимущество своей команды не использовали Трент Александер-Арнольд и Жота.

А когда команды уже готовились уйти на перерыв, молчавший впереди долгое время "Пэлас" едва не сравнял счет — Сарр пробивал низом из пределов штрафной, но Алиссон спас "Ливерпуль".

Во втором тайме хозяева продолжили оказывать давление на ворота Дина Хендерсона, но тот был надежен. Надежен, несмотря на отсутствие работы оставался и Алиссон, который на 64-й минуте отразил удар Нкетиа.

На 70-й минуте Алиссон еще раз вступил в игру, парировав мощный удар Эберечи Эзе. "Орлы" заметно преобразились после неубедительной первой половины второго тайма.

На 79-й минуте Алиссон с травмой покинул поле "Селхерст Парк", уступив свое место в воротах "Ливерпуля" 23-летнему Витезлаву Ярошу.

На 84-й минуте Ярош совершив свой первый сейв, не позволив Эзе результативно завершить контратаку "Пэлас" обводящим ударом.

В итоге "красные" выстояли, но им пришлось понервничать в концовке.

"Ливерпуль" быстро открыл счет, но забить второй гол и сделать счет комфортным не смог. "Красные" играли с огнем и несколько раз могли поплатиться, но все обошлось.

"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2024 16:25

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Последние комментарии:




  1. fiezzo 05.10.2024 17:22 # fiezzo
    Рис
    Петрушка
    Листья салата

    (ответить)

  2. zaeba1l 05.10.2024 17:13 # zaeba1l
    Трент - №1 из пацана-фаната в легенды клуба.

    https://youtu.be/8k3cPSSZ5I4?t=1504

    Пенсы берите пример с Алекса.. Вот он адекватный пенс.
    Пенс = 1/12 шиллинга или 1/240 фунта.

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  3. seshcherka-lfc 05.10.2024 17:07 # seshcherka-lfc
    Короче не вижу смысла брать айфон 16, несущественная разница с 15. Уже возьму 17 айфон в следующем году, думаю будет песня.

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  4. dexter 05.10.2024 17:02 # dexter
    По матчу:

    Бекер - батя.

    Ибу - на данный момент лучший ЦЗ. Снял весь верх, хорош в отборе и единоборствах.

    Цими - топарик для лавочника, но есть куда расти в оборонительном плане.

    Трент - зае6ал подставлять партнеров. Бежит вперед, руинит атаку, так еще и сам не успевает возвращаться в оборону. Но благо Канат в такой форме, что страхует и свою, и позицию Трента.

    Грави - лютый топарик, просто отжал центр у горилл из КП. Отбирал, пасовал, прорывался. МОМ.

    Джонс - средненький матч, эпизодами был не плох, но в целом не однозначное ощущение.

    Собо - в плане работоспособности вопросов нет, но по скиллу они возникают. Куда то пропал фирменый удар, пасы на ход даются с трудом.

    Гакпо - классный первый тайм и xуевый второй. Часто жадничает и передерживает мяч.

    Салах - в своем распиздяйском стиле.

    Жота - бился, боролся, забил победный гол. Надо прибавлять, пока не похож на себя начала прошлого сезона.


    Слотяра - КОРОЛЬ! Но вызывает вопросы ротация. Это последний матч между очередной паузой на сборные. Нахуа ротировать?)

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  5. zaeba1l 05.10.2024 16:59 # zaeba1l
    Кэфы на 20.10 Ливерпуль - Челси
    П1- 1.60 X- 4.60 П2- 4.80
    Пенсы бросьте привычку кукарекать. Сами знаете же....

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  6. superperez101 05.10.2024 16:55 # superperez101
    скромненько, с запасом, на 2-3 передаче, не более

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  7. felix-the-cat 05.10.2024 16:52 # felix-the-cat
    Наши жопанюхи горят
    Выстроились в ряд, чтобы нюхать по очереди ору

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  8. zaeba1l 05.10.2024 16:51 # zaeba1l
    Надеюсь Алиса несильно пострадал.
    Победили главное. Орлы всегда были неудобной командой. А тут еще и дома.
    А конченых пенсов на Энфилде вообще похороним.

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  9. irbis85 05.10.2024 16:51 # irbis85
    как же им с календарём повезло

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  10. sausage 05.10.2024 16:48 # sausage
    Владение: 32-68
    Атаки: 68-121
    Опасные атаки: 31-59
    Удары: 9-16
    xG: 0.61-2.07

    А в остальном да, равная игра и отскок Ливерпуля.

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  11. electric 05.10.2024 16:45 # electric
    Просто КНЯЗИ!!!

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  12. bembo 05.10.2024 16:44 # bembo
    не переживайте, подзалупю, скоро вам полегчает

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  13. sausage 05.10.2024 16:43 # sausage
    Чёт молдовашку бомбануло от того, что я всех животных люблю, кроме цыган)

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  14. meshuggah 05.10.2024 16:42 # meshuggah
    Отскок явный, особенно ничего вменяемо не продемонстрировали, у Челси по прежнему лучшая атака в лиге, подзалупальникам только мечтать

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  15. bembo 05.10.2024 16:42 # bembo
    скоро мучения фанатов ПОДЗАЛУПЮ будут окончены.

    (ответить)

  16. seshcherka-lfc 05.10.2024 16:40 # seshcherka-lfc
    Состав КОРОЛЕЙ на сегодняшний матч

    31. Ederson Moraes (G)
    20. Bernardo Silva
    09. Erling Haaland
    19. Ilkay Gundogan
    10. Jack Grealish
    24. Josko Gvardiol
    25. Manuel Akanji
    08. Mateo Kovacic
    47. Phil Foden
    82. Rico Lewis
    03. Ruben Dias

    Запасные игроки:
    87. James McAtee
    11. Jeremy Doku
    05. John Stones
    02. Kyle Walker
    27. Matheus Nunes
    26. Savinho
    33. Scott Carson
    18. Stefan Ortega

    (ответить)

  17. seshcherka-lfc 05.10.2024 16:38 # seshcherka-lfc
    Сейчас будет состав КОРОЛЕЙ на сегодняшний матч

    (ответить)

  18. seshcherka-lfc 05.10.2024 16:36 # seshcherka-lfc
    Кстати, вы можете не только писать на унитаза бабулю, но можете и посрать, да и вообще все что угодно, это надежный унитаз, он все стерпит!

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  19. gucman 05.10.2024 16:35 # gucman
    Отскочил таки, Бомжепуль, припарковав двухэтажный автобус. Ну ни че, 20 октября не за горами...

    (ответить)

  20. brown-ale 05.10.2024 16:33 # brown-ale
    На воротах Ливерпуля обнаружили визитку Яроша.

    (ответить)

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