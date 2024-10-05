МЮ сосредоточился на Тухеле после отказа Индзаги

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги отверг интерес "Манчестер Юнайтед", который теперь склоняется к Томасу Тухелю как к наиболее подходящему варианту на замену главному тренеру.

Как сообщает TEAMtalk, на днях Индзаги было предложено перейти на работу в "Юнайтед" во время предстоящего международного перерыва, однако Симоне немедленно отказался.



"Юнайтед" по-прежнему склоняется к увольнению Тен Хаг, и если соответствующее решение будет принято, совладелец клуба с "Олд Траффорд" сэр Джим Рэтклифф хотел бы видеть на посту главного тренера Тухеля, с которым он встречался минувшим летом в Монако.



Если найти общий язык с Тухелем снова не удастся, Рэтклифф будет готов позвать одного из английских специалистов: Гарета Саутгейта, Грэма Поттера или Эдди Хау.