Карсли рассматривает Палмера на роль левого защитника

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Челси" Ли Карсли заявил, что рассматривает Коула Палмера из "Челси" на роль левого защитника.

22-летний Палмер великолепно начал новый сезон, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи в Премьер-Лиге, что позволило ему получить вызов в сборную Англии на матчи Лиги Наций против Греции и Финляндии.



В отсутствие Люка Шоу англичане вынуждены ломать голову над выбором игрока на позицию левого защитника, и Карсли не исключает, что обратится к варианту с Палмером, хотя в своем клубе Коулу еще не приходилось действовать в этой роли.



"Лучшая позиция Палмера? Ты просто хочешь, чтобы Коул был с мячом. Он эффективен в любой зоне, где он с мячом. Он так выделяется, потому что мы не всегда воспитывали игроков, которые могут принимать мяч под давлением, играть вперед, быть созидательными и действовать на ряде позиций".



"Сейчас мы воспитываем игроков, которые могут играть на нескольких позициях и делать разные вещи. Могут играть глубоко, на фланге, в качестве 9-го номера и 10-го. В молодежной сборной U-21 он играл у нас опорного полузащитника".



"Кто может сыграть слева? Там может сыграть Трент (Александер-Арнольд). А также Букайо (Сака) и Коул. У нас есть несколько вариантов, и нам важно быть непредсказуемыми", — цитирует Карсли Sky Sports.