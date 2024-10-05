Карсли рассматривает Палмера на роль левого защитника

Коул Палмер Временно исполняющий обязанности главного тренера "Челси" Ли Карсли заявил, что рассматривает Коула Палмера из "Челси" на роль левого защитника.

22-летний Палмер великолепно начал новый сезон, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи в Премьер-Лиге, что позволило ему получить вызов в сборную Англии на матчи Лиги Наций против Греции и Финляндии.

В отсутствие Люка Шоу англичане вынуждены ломать голову над выбором игрока на позицию левого защитника, и Карсли не исключает, что обратится к варианту с Палмером, хотя в своем клубе Коулу еще не приходилось действовать в этой роли.

"Лучшая позиция Палмера? Ты просто хочешь, чтобы Коул был с мячом. Он эффективен в любой зоне, где он с мячом. Он так выделяется, потому что мы не всегда воспитывали игроков, которые могут принимать мяч под давлением, играть вперед, быть созидательными и действовать на ряде позиций".

"Сейчас мы воспитываем игроков, которые могут играть на нескольких позициях и делать разные вещи. Могут играть глубоко, на фланге, в качестве 9-го номера и 10-го. В молодежной сборной U-21 он играл у нас опорного полузащитника".

"Кто может сыграть слева? Там может сыграть Трент (Александер-Арнольд). А также Букайо (Сака) и Коул. У нас есть несколько вариантов, и нам важно быть непредсказуемыми", — цитирует Карсли Sky Sports.


Метки Карсли, Палмер, сборная Англии, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2024 15:00

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Последние комментарии:




  1. ifos 05.10.2024 15:42 # ifos
    Главный тренер сборной, опечатка…

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  2. gjchancel 05.10.2024 15:18 # gjchancel
    Можно уже увольнять!!!

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  3. gucman 05.10.2024 15:12 # gucman
    А че не вратаря?

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  4. arsenverim 05.10.2024 15:08 # arsenverim
    даже у помощника физрука мозгов хватает понять, что Сака лучший вингер команды и не должен в защите ходить

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  5. drogba11cool 05.10.2024 15:04 # drogba11cool
    Палмер лучше любого атакующего в сборной, а этот шизик хочет его в защиту поставить.

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