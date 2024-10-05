"Палмейрас" сделал запрос насчет Жезуса
Бразильский "Палмейрас" сделал запрос насчет нападающего "Арсенала" Габриэля Жезуса.
В новом сезоне Жезус принял участие в семи матчах "Арсенала", но в стартовом составе выходил лишь дважды, а в рамках Премьер-Лиги сыграл только 19 минут.
По информации Globo Esporte, на днях к "Арсеналу" обратился "Палмейрас", чтобы поинтересоваться ситуацией своего соотечественника и бывшего игрока.
Именно из "Палмейраса", за который Жезус забил 29 голов в 83 матчах, Габриэль и отправился в Англию в 2017 году, когда присоединился к "Манчестер Сити".
Запрос "Палмейраса" был отклонен, потому что 27-летний нападающий остается важным игроком для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.
Несмотря на это "Палмейрас" по-прежнему находится в хороших отношениях с Жезусом и верит, что однажды вернет Габриэля.
Добавим, в свои 76 матчах за "Арсенал" Жезус забил 19 голов и отдал 15 результативных передач.
05.10.2024 14:00
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