"Палмейрас" сделал запрос насчет Жезуса

Бразильский "Палмейрас" сделал запрос насчет нападающего "Арсенала" Габриэля Жезуса.

В новом сезоне Жезус принял участие в семи матчах "Арсенала", но в стартовом составе выходил лишь дважды, а в рамках Премьер-Лиги сыграл только 19 минут.



По информации Globo Esporte, на днях к "Арсеналу" обратился "Палмейрас", чтобы поинтересоваться ситуацией своего соотечественника и бывшего игрока.



Именно из "Палмейраса", за который Жезус забил 29 голов в 83 матчах, Габриэль и отправился в Англию в 2017 году, когда присоединился к "Манчестер Сити".



Запрос "Палмейраса" был отклонен, потому что 27-летний нападающий остается важным игроком для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.



Несмотря на это "Палмейрас" по-прежнему находится в хороших отношениях с Жезусом и верит, что однажды вернет Габриэля.



Добавим, в свои 76 матчах за "Арсенал" Жезус забил 19 голов и отдал 15 результативных передач.