Слот: "Выездная форма "Ливерпуля" — вопрос на 10 миллионов долларов"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его команда должна уделить внимание своей выездной форме.

В прошлом сезоне Премьер-Лиги "Ливерпуль" набрал на "Энфилде" 48 очков — больше, чем любая другая команда дивизиона у себя дома.



При этом на выезде "Ливерпуль" набрал 34 балла — против 44 завоевавшего титул "Манчестер Сити", на что Слот обратил внимание перед выездом к "Кристал Пэлас" в субботу.



"Если смотреть на это чисто с точки зрения статистики, то между выездными матчами "Сити" в прошлом сезоне и нашими была 10-очковая разница, тогда как итоговая разница составила девять очков".



"Если вы посмотрите на домашнюю форму обеих команд, то она одинаковая. Это вопрос на 10 миллионов долларов, почему так вышло. Думаю, есть области, в которых мы должны прибавить, и поэтому так важно контролировать игру в каждом матче — не только в домашних матчах, но и в выездных. Мы должны доминировать в выездных матчах, и поэтому я был не очень счастлив в первые 20 минут против "Вулверхэмптона", — цитирует Слота The Guardian.