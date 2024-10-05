Микел: "Челси" нужен голкипер топ-уровня"

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел считает, что "синим" нужно обзавестись голкипером топ-уровня, чтобы стать претендентом на титул Премьер-Лиги.

В минувший уикенд "Челси" одержал победу 4:2 над "Брайтоном" в Премьер-Лиге, и Микел придерживается мнения, что защищавший ворота "синих" Роберт Санчес виноват в обоих пропущенных голах.



Микел убежден, что вратарская позиция является наиболее проблемной зоной в команде Энцо Марески.



"Наша оборона выглядит очень, очень надежной, но насчет одного остаются вопросы — насчет голкипера".



"Он (Санчес) ужасно провел первый тайм, он был повинен в двух первых голах, и это вызывает у меня беспокойство. Но в остальном мы выглядим очень, очень сильно. Конечно, двумя матчами ранее он сыграл очень, очень хорошо, но если вы хотите быть чемпионской командой, вам нужен голкипер топ-уровня".



"Давайте не будем обманывать себя — у нас этого нет. Не хочу проявить неуважение к Роберту Санчесу, который является великолепным голкипером, но нам нужен голкипер топ-уровня, чтобы стать претендентом на титул. Если он хочет стать голкипером топ-уровня, ему нужно начать показывать соответствующую игру регулярно".



"Мы знаем, что он не очень хорошо играет ногами. Это не проблема, но нам нужен голкипер, который уверенно действует в воротах, совершает сейвы. Я видел матч в воскресенье, и он был повинен в обоих голах", — сообщил Микел в своем подкасте.