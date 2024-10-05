"Ливерпуль" определил четырех игроков на замену Салаху
Спортивный директор "Ливерпуля" Ричард Хьюз составил шорт-лист из четырех игроков на замену нападающему Мохамеду Салаху.
Как сообщает TEAMtalk, "Ливерпуль" окончательно еще не потерял надежду договориться о продлении истекающего в конце сезона контракта Салаха.
Но если "Ливерпуль" не преуспеет в этом к январю, то сосредоточит свои усилия на приглашении другого игрока на место 32-летнего египтянина.
Утверждается, что Хьюз уже определил четыре кандидатуры на замену Салаху. Во-первых, это звезда "Брентфорда" Бриан Мбемо, который также интересен "Арсеналу" и "Ньюкаслу".
Такэфуса Кубо из "Реал Сосьедад", Карим Адейеми из дортмундской "Боруссии" и Лерой Сане из "Баварии" дополняют шорт-лист "красных".
05.10.2024 11:00
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