"Ливерпуль" определил четырех игроков на замену Салаху

Спортивный директор "Ливерпуля" Ричард Хьюз составил шорт-лист из четырех игроков на замену нападающему Мохамеду Салаху.

Как сообщает TEAMtalk, "Ливерпуль" окончательно еще не потерял надежду договориться о продлении истекающего в конце сезона контракта Салаха.



Но если "Ливерпуль" не преуспеет в этом к январю, то сосредоточит свои усилия на приглашении другого игрока на место 32-летнего египтянина.



Утверждается, что Хьюз уже определил четыре кандидатуры на замену Салаху. Во-первых, это звезда "Брентфорда" Бриан Мбемо, который также интересен "Арсеналу" и "Ньюкаслу".



Такэфуса Кубо из "Реал Сосьедад", Карим Адейеми из дортмундской "Боруссии" и Лерой Сане из "Баварии" дополняют шорт-лист "красных".