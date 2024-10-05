Гласнер шокирован тем, что Эзе не был вызван в сборную Англии

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер признался, что шокирован невызовом своего вингера Эберечи Эзе в сборную Англии на матчи Лиги Наций в октябре.

Мощно завершив прошлый сезон с "Пэлас", Эзе попал в заявку сборной Англии на Евро-2024, однако начало новой кампании не задалось ни для "орлов", ни для Эберечи.



И хотя Эзе отметился лишь одним голом в шести первых матчах Премьер-Лиги, Гласнер считает, что его коллега Ли Карсли из сборной Англии неправильно трактует форму Эберечи.



"Я не понимаю, почему он не был вызван в сборную Англии. Он играет великолепно за нас. Разница лишь в том, что он упускает все свои моменты".



"Его гол против "Брентфорда" на старте сезона был отменен — это раз. Он попал в каркас ворот против "Вест Хэма", когда все решили миллиметры. Он имел два больших момента против "Манчестер Юнайтед". Он так близок, и просто есть узел, который нужно развязать. Но он играет очень хорошо и имеет моменты. Он мог забить пять или шесть голов".



"Я разговариваю с ним, и он хочет забить. Он говорит: "У меня так много моментов, но у меня нет того количества голов, как могло бы быть". В этой ситуации мы подбадриваем его и говорим: "Да ладно, не нервничай". Дело не всегда в тренировках".



"Тот момент против "Манчестер Юнайтед" в концовке матча... Он бы реализовал его в 998 случаях из 1,000, но там он промахнулся. Он должен расслабиться, работать на команду и слишком не зацикливаться на таких вещах".



"Поэтому я не понимаю, почему он не был вызван в сборную Англии. Но это ситуация когда стакан наполовину пуст и наполовину полон — зато он получит несколько дней отдыха, в чем он тоже нуждается. У него были очень короткие каникулы, и он сыграл все матчи за нас. Теперь он сможет отдохнуть несколько дней и провести время с семьей", — цитирует Гласнера Daily Mirror.