Премьер-Лига отказалась отложить старт сезона для "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поведал, что Премьер-Лига отказалась отложить старт следующего сезона для его команда из-за участия на клубном Чемпионате Мира.

"Сити" рискует задержаться на турнире ФИФА в Соединенных Штатах следующим летом до 13 июля, когда команды Премьер-Лиги обычно уже ведут предсезонную подготовку.



Поэтому "Сити" попросил Премьер-Лигу отложить один или два первых матча в сезоне 2025/26, однако "горожанам" было отказано.



"Премьер-Лига не позволила нам отложить свои матчи. Нам и "Челси" — командам, которые отправятся на Чемпионат Мира. Мы просили о двух первых матчах, чтобы получить больше времени на восстановление. Спасибо вам большое! Они не откладывают матчи".



"Думаю, клуб попросил Премьер-Лигу отложить один или два матча на две-три недели, затем сыграв их в мидуик, чтобы получить больше времени на отдых после Чемпионата Мира".



"Это абсолютно недопустимо. Премьер-Лига сказала "нет". Этому не бывать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.