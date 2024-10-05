Постекоглу: "Вернер не безнадежен"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу выразил свою поддержку нападающему Тимо Вернеру.

В прошлый уикенд Вернер дважды не смог пробить голкипера "Манчестер Юнайтед" Андре Онана, а посреди недели против "Ференцвароша" в Лиге Европы не реализовал выход один на один.



Однако Постекоглу не критикует Вернера, который этот сезон проводит за "Тоттенхэм" на правах аренды из "РБ Лейпциг". Анге уверен, что 28-летний немец может изменить впечатление о себе, как это удалось Бреннану Джонсону, который забивает уже пять матчей подряд.



"14 дней назад вы задавали те же самые вопросы насчет Бреннана. Так это устроено в нашем мире. Люди просто думают: "Он упустил два момента, поэтому он безнадежен". Нет, он не безнадежен. Все футболисты на этом уровне являются очень, очень хорошими футболистами".



"Вообще-то, прошлым вечером Тио своим первым касанием убрал вингера и выполнил великолепную передачу на Уилла (Ланкшира), а Уилл не вполне справился с завершением. Если бы он забил, это была бы замечательная голевая передача".



"Затем он вышел один на один. Если бы он забил тгда и забил в следующем матче, разговор с вами был бы другим. Поэтому здесь тонкие грани".



"Думаю, в целом он показал очень хорошую игру в своих двух последних матчах. Он обыгрывает своих соперников, выходит в правильные зоны".



"Да, голы помогают. Мы убедились в этом в случае с Бреннаном. Но это не значит, что он стал плохим игроком, и меня по-настоящему злит, когда люди называют его плохим игроком, ссылаясь только на этот момент. Конечно, он хороший игрок. Он великолепный игрок".



"Да, если бы он забил, это бы ему помогло. Но мы проявим упорство в отношении него, потому что думаю, он по-прежнему полезен для команды", — цитирует Постекоглу Evening Standard.



