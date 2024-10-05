Рамсдейл объяснил, почему ушел из "Арсенала"
Голкипер "Саутгемптона" Аарон Рамсдейл объяснил, почему покинул "Арсенал" минувшим летом.
После перехода из "Шеффилд Юнайтед" в 2021 году Рамсдейл сыграл 89 матчей за "Арсенал", однако когда в 2023 в Северный Лондон прибыл Давид Райя, Аарон утратил статус первого номера "канониров".
В конце концов минувшим летом Рамсдейл был продан в "Саутгемптон" за 25 миллионов фунтов, и 26-летний англичанин признается, что он просто не хотел выигрывать трофеи с "Арсеналом", будучи запасным голкипером.
"Если бы я сидел на лавке, то завоевание трофея значило бы не так много для меня. Я просто хотел играть в футбол. Будучи ребенком, я хотел играть в футбол ради игры, а не ради того, чтобы просто сидеть на лавке".
"Моей целью было уйти и играть, и мне посчастливилось найти себе место в "Саутгемптоне", — цитирует Рамсдейла The Independent.
05.10.2024 07:00
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