Рамсдейл объяснил, почему ушел из "Арсенала"

Голкипер "Саутгемптона" Аарон Рамсдейл объяснил, почему покинул "Арсенал" минувшим летом.

После перехода из "Шеффилд Юнайтед" в 2021 году Рамсдейл сыграл 89 матчей за "Арсенал", однако когда в 2023 в Северный Лондон прибыл Давид Райя, Аарон утратил статус первого номера "канониров".



В конце концов минувшим летом Рамсдейл был продан в "Саутгемптон" за 25 миллионов фунтов, и 26-летний англичанин признается, что он просто не хотел выигрывать трофеи с "Арсеналом", будучи запасным голкипером.



"Если бы я сидел на лавке, то завоевание трофея значило бы не так много для меня. Я просто хотел играть в футбол. Будучи ребенком, я хотел играть в футбол ради игры, а не ради того, чтобы просто сидеть на лавке".



"Моей целью было уйти и играть, и мне посчастливилось найти себе место в "Саутгемптоне", — цитирует Рамсдейла The Independent.