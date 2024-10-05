Гвардиола раскритиковал ФИФА из-за требований по клубному Чемпионату Мира

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обрушился с критикой на ФИФА из-за требований насчет клубного Чемпионата Мира.

На текущей неделе стало известно, что ФИФА потребовала от 32 клубов, которые примут участие в клубном Чемпионате Мира следующим летом, взять на турнир в США сильнейших игроков и играть сильнейшими составами.



Гвардиола считает такого рода требования вмешательством в свою работу. Хосеп не хочет, чтобы ему указывали, кто из его игроков относится к "сильнейшим".



"Что значит "сильнейшие игроки"? Какие именно?"



"Скажите мне, какие игроки сильнее, чем другие. Я не понимаю. Мы отправимся туда всем составом и не для того, чтобы сыграть один матч. Верно? Прямо сейчас я не знаю, что это за турнир, но мы отправимся туда не 11 игроками. Мы отправимся всем составом".



"Я не понимаю, как один игрок может быть сильнее другого при выборе состава. Сильнее как? В плане формы? Возможно, сильнейший игрок находится в плохом состоянии по многим причинам. Профессиональной, физической, из-за травм, болячек. И в таком случае я буду использовать других игроков. Не нужно мне указывать, кто из игроков будет играть. Я сам буду решать", — цитирует Гвардиолу Daily Express.