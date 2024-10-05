7-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 5 октября, семью поединками стартует 7-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Кристал Пэлас" все еще находится в поисках своей первой победы в новом сезоне Премьер-Лиги, не выиграв ни одного из шести первых матчей (3 ничьи, 3 поражения). Арне Слот — первый в истории тренер, выигравший восемь из девяти своих первых матчей во главе "Ливерпуля" с учетом всех соревнований (1 поражение). "Красные" одержали восемь побед в девяти последних выездах к "орлам" в Премьер-Лиге (1 ничья).



Защитники "Пэлас" Чади Риад и Крис Ричардс по-прежнему травмированы. Трево Чалоба готов дебютировать за свой новый клуб. У Матеуса Франки случился рецидив, и до Нового года он едва ли сыграет.



В лазарете "Ливерпуля" с травмой стопы остается Харви Эллиотт. Федерико Кьеза под вопросом.



ВЕСТ ХЭМ — ИПСВИЧ 17:00



Впервые в своей истории "Вест Хэм" начал сезон Премьер-Лиги с трех подряд домашних поражений. В первые 15 минут своих матчей в этой кампании английского первенства "Ипсвич" забил три гола — только у "Манчестер Сити" больше. "Трактористы" одержали лишь одну победу в восьми последних встречах с "молотобойцами" в Премьер-Лиге — 0:1 на выезде в марте 2001 (4 ничьи, 3 поражения).



Нападающий "Вест Хэма" Никлас Фюллькруг пока не решил свои проблемы с икрой и ахиллом. Эдсон Альварес возвращается после дисквалификации.



Сразу несколько игроков "Ипсвича" находятся под вопросом. Йенс Каюсте все еще отсутствует.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ФУЛХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" не проиграл ни одного из 29 последних матчей Премьер-Лиги (23 победы, 6 ничьих), и для повторения клубного рекорда, установленного с апреля 2017 по январь 2018, нужно еще один раз избежать поражения. "Фулхэм" — одна из двух команд, которые в этом сезоне Премьер-Лиги не пропускали более одного гола за поединок (также "Ливерпуль"). "Горожане" выиграли все 16 последних встреч с "дачниками" во всех соревнованиях.



"Сити" по-прежнему вынужден обходиться без Натана Аке, Кевина Де Брюйне, Родри и Оскара Бобба.



В стане "Фулхэма" без изменений — Хорхе Куэнка и Карлос Винисиус все еще лечатся.



ЛЕСТЕР — БОРНМУТ 17:00



"Лестер" и забивал, и пропускал в каждом из шести первых матчей нового сезона Премьер-Лиги (3 ничьи, 3 поражения). "Борнмут" пропускал в каждом из девяти последних поединков чемпионата. "Лисы" одержали лишь две победы в 12 последних встречах с "вишенками" в Премьер-Лиге — обе в 2019 году дома (2:0 в марте и 3:1 в августе).



Полузащитник "Лестера" Хамза Чоудури получил вывих плеча на тренировке. Янник Вестергор решил свои проблемы со здоровьем.



Единственной потерей "Борнмута" остается Тайлер Адамс, который завершает восстановление после операции на спине.



БРЕНТФОРД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



"Брентфорд" открывал счет на первой минуте в каждом из трех последних матчей Премьер-Лиги, что прежде никакой другой команде не удавалось. "Вулверхэмптон" набрал только одно очко в шести первых поединках сезона, что стало худшим стартом клуба в чемпионате. "Волки" ни разу не уступили в пяти последних выездах к "пчелам" в чемпионате (3 победы, 2 ничьи).



"Брентфорд" снова может рассчитывать на выздоровевших Кристиана Нергора и Кевина Шаде. Рико Генри почти залечил крестообразные связки колена.



"Вулверхэмптон" надеется на возвращение защитников Крейга Доусона и Сантьяго Буэна, но пятеро других игроков команде не помогут.



АРСЕНАЛ — САУТГЕМПТОН 17:00



"Арсенал" не проиграл ни одного из 40 последних домашних матчей Премьер-Лиги против новичков дивизиона (35 побед, 5 ничьих), все 11 последних выиграв. "Саутгемптон" не знает побед в высшем дивизионе уже 19 поединков кряду (5 ничьих, 14 поражений). "Канониры" ни разу не уступили в 28 последних домашних встречах со "святыми" в чемпионате (19 побед, 9 ничьих).



"Арсенал" устроит фитнес-тесты для защитников Юрриена Тимбера, Бена Уайта и Такехиро Томиясу. Александр Зинченко и Мартин Эдегор вернутся после международного перерыва. Микель Мерино готов дебютировать в Премьер-Лиге.



Защитник "Саутгемптона" Джек Стивенс снова доступен после трехматчевой дисквалификации. Гэвин Базуну, Уилл Смоллбоун и Камалдин Сулемана травмированы.



ЭВЕРТОН — НЬЮКАСЛ 19:30



"Эвертон" набрал четыре очка в двух последних матчах Премьер-Лиги, хотя четыре предыдущих проиграл. 11 очков после шести первых туров — это лучший старт "Ньюкасла" в сезоне Премьер-Лиги за 13 последних лет. "Ириски" проиграли только три из 20 последних домашних встреч с "сороками" в высшем дивизионе (12 побед, 5 ничьих).



Защитник "Эвертона" Джаррад Брантуэйт получил травму бедра на тренировке и едва ли сыграет в субботу. Натан Паттерсон близок к возвращению в строй, но Шеймусу Коулмену, Армандо Бройе и Юссефу Шермити нужно больше времени.



Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак по-прежнему вне игры с переломом пальца ноги. Ник Поуп, Фабиан Шер и Киран Триппьер должны залечить свои болячки вовремя.