Боссы "Юнайтед" проведут встречу во вторник

Боссы "Манчестер Юнайтед" договорились встретиться в Лондоне в следующий вторник, независимо от исхода воскресного матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

Согласно слухам, в воскресенье, когда "Юнайтед" совершит выезд к "Вилле", на кону будет будущее главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.



В воскресенье на "Вилла Парк" будет лично присутствовать совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф, который, правда, уже дистанцировался от решения по Тен Хагу, переложив эту ответственность на руководство клуба.



По информации The Athletic, руководители "Юнайтед" заранее договорились о встрече 8 октября. Помимо исполнительного директора Омара Беррады, спортивного директора Дэна Эшуорта и технического директора Джейсона Уилкокса, на мероприятии будут присутствовать упомянутый Рэтклифф и прилетающий из Соединенных Штатов Джоэл Глэйзер, другой совладелец "красных дьяволов".



Что бы ни говорил Рэтклифф, последнее слово по Тен Хагу будет именно за ним, Глэйзером и спортивным директором Ineos сэром Дейвом Брэйлсфордом, тогда как руководство "Юнайтед" лишь может дать свою рекомендацию.