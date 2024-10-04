Артета видит у Хаверца потенциал забивать по 20 голов за сезон

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что Кай Хаверц способен стать нападающим, забивающим по 20 голов за сезон.

После перехода из "Челси" летом 2023 Хаверц успел поиграть в различных ролях, пока, наконец, не обрел себя в "Арсенале" в качестве нападающего.



Хаверц отличился 13 раз в прошлом сезоне Премьер-Лиги, а в этой кампании забил уже пять голов с учетом всех соревнований, но Артета убежден, что 25-летний немец способен на большее.



"У него определенно есть все качества и амбиции делать это. Забитые голы зависят от очень маленьких деталей, и многие вещи должны быть в твою пользу".



"Но у него есть это, он наделен многими из этих вещей, и он определенно способен на это", — цитирует Артету Sky Sports.