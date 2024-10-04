Моуриньо — серьезный кандидат на замену Дайчу в "Эвертоне"

Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо является серьезным претендентом на замену главному тренеру "Эвертона" Жозе Моуриньо.

В прошлом месяце "Эвертон" объявил, что американский бизнесмен Дэн Фридкин согласовал покупку 94% акций клуба у Фархада Мошири. Сейчас эта сделка находится на одобрении у Премьер-Лиги.

Когда и если эта сделка будет заключена, смена главного тренера может стать одним из первых больших решений новых хозяев "Эвертон", учитывая слабый старт "ирисок" в этом сезоне.

По информации Football Insider, Фридкин может позвать в "Эвертон" Моуриньо, который прежде тренировал в Премьер-Лиге "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", а сейчас трудится в турецком "Фенербахче".

Фридкин отлично знает Моуриньо, потому что до "Фенербахче" Жозе тренировал "Рому", которая принадлежит Дэну.

Фридкин уже сказал своему ближнему кругу, что не рассматривает Дайча долгосрочным решением. Дэн хочет обзавестись "правильным тренером", который выведет "Эвертон" на новый стадион в следующем сезоне.


Метки Дайч, Моуриньо, тренеры, Фенербахче, Фридкин, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2024 21:00

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  1. dmitkhar 04.10.2024 22:13 # dmitkhar
    Жозе Моуриньо является серьезным претендентом на замену главному тренеру "Эвертона" Жозе Моуриньо.

    Вас там на авито нанимают?

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  2. feeb 04.10.2024 21:47 # feeb
    Да этот принципиальный балбес уже не соответствует даже уровню Чемпионшипа, зачем засорять Премьер-Лигу этим говном?

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  3. gameboy 04.10.2024 21:37 # gameboy
    КЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕК

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  4. bembo 04.10.2024 21:18 # bembo
    он фенер тренерует, ДАЛБАЕБЫ!!!!!

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