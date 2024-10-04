Моуриньо — серьезный кандидат на замену Дайчу в "Эвертоне"

Жозе Моуриньо является серьезным претендентом на замену главному тренеру "Эвертона" Жозе Моуриньо.

В прошлом месяце "Эвертон" объявил, что американский бизнесмен Дэн Фридкин согласовал покупку 94% акций клуба у Фархада Мошири. Сейчас эта сделка находится на одобрении у Премьер-Лиги.



Когда и если эта сделка будет заключена, смена главного тренера может стать одним из первых больших решений новых хозяев "Эвертон", учитывая слабый старт "ирисок" в этом сезоне.



По информации Football Insider, Фридкин может позвать в "Эвертон" Моуриньо, который прежде тренировал в Премьер-Лиге "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", а сейчас трудится в турецком "Фенербахче".



Фридкин отлично знает Моуриньо, потому что до "Фенербахче" Жозе тренировал "Рому", которая принадлежит Дэну.



Фридкин уже сказал своему ближнему кругу, что не рассматривает Дайча долгосрочным решением. Дэн хочет обзавестись "правильным тренером", который выведет "Эвертон" на новый стадион в следующем сезоне.