Эмери не собирается щадить "Юнайтед"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что его команда будет беспощадна к "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.

Согласно слухам, от результата воскресного матча Премьер-Лиги на "Вилла Парк" зависит судьба наставника "Юнайтед" Эрика Тен Хага.



Однако Эмери не собирается расслабляться после победы 1:0 над "Баварией" в Лиге Чемпионов, обещая подготовиться к противостоянию с Тен Хагом еще тщательнее.



"В среду был великолепный день, и фанаты были очень счастливы, но теперь мы хотим победить в воскресенье. У нас одинаковые амбиции с момента, как я прибыл сюда".



"Мы должны быть требовательны к себе в каждом матче. Возможно, мы достигли определенных целей вроде футбола Лиги Чемпионов раньше, чем мы ожидали, но мой опыт говорит мне быть требовательными и не расслабляться. Быть стабильными в Премьер-Лиге — первоочередная цель".



"Я уважаю Эрика Тен Хага, потому что он побеждал меня чаще, чем я побеждал его. Он выиграл Кубок Англии в прошлом году, победив "Манчестер Сити" в финале, что очень сложно. Он очень хороший тренер".



"В "Манчестер Юнайтед" огромные требования насчет достижения многих целей, но он в процессе. У них опытная группа игроков. У них нет стабильности в результатах в лиге, но в одном матче они могут показать свое мастерство и сыграть классно".



"Я буду готовиться к этому матчу тщательнее, чем к матчу против "Баварии". Речь о клубе-победителе, и это по-прежнему группа победителей", — цитирует Эмери Daily Mail.