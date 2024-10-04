Рэтклифф: "Тен Хаг? Это не мое решение"
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф заявил, что не он будет принимать решение насчет главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.
Согласно слухам, Рэтклифф собирается лично посетить выездной матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в воскресенье, чтобы затем решить, увольнять ли Тен Хага.
Однако сэр Джим утверждает, что делегирует эти полномочия исполнительному директору Омару Берраде и спортивному директору Дэну Эшуорту.
"Сохраняю ли я веру в Тен Хага? Я не хочу отвечать на этот вопрос".
"Мне нравится Эрик. Он очень хороший тренер, но в конце концов это не мое решение. У "Манчестер Юнайтед" есть руководство, которое управляет клубом и которое должен решить, как будет лучшего всего для команды во многих отношениях".
"Но эта команда, которая управляет "Манчестер Юнайтед", вместо только с июня или июля. Их не было здесь в январе, феврале, марте или апреле — Омар, Дэн Эшуорт пришли только в июле".
"Они здесь не так долго, и этот срок можно исчислять неделями, поэтому им нужно войти в курс дела, чтобы принимать чувствительные решения".
"Наша цель очень ясна — мы хотим вернуть "Манчестер Юнайтед" туда, где он и должен быть. Разумеется, пока этого не случилось, и мы ясно это понимаем", — сообщил Рэтклифф BBC.
04.10.2024 19:00
Просмотров: 370
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: