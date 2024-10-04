Тен Хаг не видит у Фернандеша дисциплинарных проблем

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что у его капитана Бруну Фернандеша нет дисциплинарных проблем, несмотря на красные карточки в двух последних матчах.

Будучи удаленным против "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге в прошлое воскресенье, накануне вечером против "Порту" в Лиге Европы Фернандеш тоже был изгнан с поля, в высоком прыжке заработав второй в матче "горчичник".



Примечательно, что в предыдущих 242 матчах за "Юнайтед" португальский полузащитник не получал красных карточек.



Тем не менее, эти два удаления не говорят Тен Хагу о том, что Фернандеш резко стал превратился в грубияна.



"Первая красная карточка Бруну была отменена. Так что арбитры осознали, что совершили ошибку в воскресенье, и я бы сказал, что ему очень не повезло против "Порту".



"Он приложил все усилия, чтобы забить гол. Он оказался в правильной точке, но затем выскочил игрок из слепой зоны, и он его не увидел. Поэтому я не рассматриваю это как недисциплинированное поведение", — цитирует Тен Хага The Guardian.