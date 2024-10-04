Мареска: "Мы не готовы соперничать с "Сити" и "Арсеналом"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его команда не готова соперничать с "Манчестер Сити" и "Арсеналом".

"Челси" довольно сильно начал новый сезон и сейчас находится всего в двух очках от вершины Премьер-Лиги, однако Мареска этим не обольщается.



Энцо указывает на важный параметр, по которому "Челси" значительно уступает двум фаворитам сезона.



"Я не думаю, что мы реально можем соперничать с "Сити" и "Арсеналом". Я так не думаю, потому что мы не готовы".



"Причина этого в том, что "Сити" работает с одним и тем же тренером девять лет, "Арсенал" — пять. Тебе нужно это время, если ты хочешь сражаться за важные вещи".



"После матча "Арсенала" и ПСЖ Луиса Энрике спросили то же самое. Он сказал, что в "Арсенале" тренер работает пять лет, а в ПСЖ — полтора года, и это дает разницу".



"Мы работаем вместе три месяца. Это огромная разница. Я по-настоящему убежден, что мы не можем соперничать с ними".



"Цель — прибавить и медленно, медленно приблизиться к ним. Но в данный момент мы не готовы к этому", — цитирует Мареску Sky Sports.